Mónica Noguera se ríe de los rumores de su relación sentimental con Erik Rubín

Mónica Noguera ha abordado con humor los rumores sobre su supuesta relación sentimental con Erik Rubín. Tanto ella como Erik han desmentido estos comentarios, aclarando que no tienen una relación romántica.

Todo comenzó cuando el cantante Jorge Muñiz, en tono de broma, mencionó que Mónica y Erik podrían casarse.

Aunque la declaración fue hecha en un contexto de broma, los medios de comunicación la tomaron en serio, lo que llevó a Mónica a desmentir los rumores públicamente.

“Como si no conocieran a Coque. Coque y yo nos adoramos, es una broma. Y me habla: ‘por favor, diles que me perdonen’. Y yo digo: ‘¿por qué? ¿Quién le regó?’. ‘No, no, no, es una broma’, agregó.

¿Qué dijo sobre Andrea Legarreta?

La conductora aprovechó la ocasión para lanzar flores a Andrea Legarreta y dijo: “Fíjate, si hablo, por ejemplo, de Andrea Legarreta con sus dos nenas, la familia que ha hecho... Cómo las ha mantenido en este medio, ¿sabes? Intactas y tan poderosas, tan transparentes, talentosas. Bueno, que una madre pueda hacer eso. Y con tanto trabajo, la vemos trabajando diario, bueno, pues...”, expresó.

¿Qué piensa Mía Rubín al respecto?

Dado que Mía Rubín, la prima de Andrea y Erik, también participó en el evento, la chica admitió que ya había tenido la oportunidad de conversar acerca del rumor con Noguera.

“O sea, yo me la encontré en el gimnasio y nos empezamos a reír de la situación (…) Pero si lo fuera, pues adelante, que mi papá sea feliz, que mi mamá sea feliz. Si encuentran a alguien, si quieren volver, o sea, al final, lo que hagan. Y si ellos son felices, yo soy feliz”, dijo la joven cantante al respecto.