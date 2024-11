Captan desplante de Ángela Aguilar a Christian Nodal en los Latin Grammy

Ángela Aguilar y Christian Nodal permanecen en el ojo del huracán como parte de la polémica que se generó desde el inicio de su romance; no obstante, durante la gala por los Latin Grammy volvieron a llamar la atención, ya que la joven artista fue captada al hacer un desplante al cantante de regional mexicano.

La pareja de cantantes sigue enfrentando las repercusiones que se generaron luego de confirmar de manera oficial su relación, es por ello que los usuarios de redes sociales se mantienen atentos ante cualquier interacción de los cantantes en eventos públicos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Getty Images (Getty Images)

Captan desplante de Ángela Aguilar a Christian Nodal

La gala de los Latin Grammy dejó algunos momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, entre ellos sobre la convivencia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, ya que captaron a la hija de Pepe Aguilar en medio de un desplante, dejando como resultado diversas reacciones.

“Te acompaño”, dijo el cantante de regional mexicano, a lo que Ángela respondió de forma arrogante, “No sé, como quieras”.

El gesto de Ángela Aguilar generó un sinfín de reacciones en redes sociales, especialmente de parte de algunos usuarios que aseguran que la pareja no ha demostrado una conexión especial, además de comentar que es parte de lo que la pareja se merece por la polémica que se generó con Cazzu.

Ángela Aguilar confiesa cómo enfrenta las críticas en su contra

Fue durante una entrevista para la revista Glamour, en donde la intérprete de “Inevitable” habló sobre la forma en la que las críticas y burlas han intervenido en su vida personal como resultado de algunas de sus decisiones, entre ellas su relación con Nodal.

“Si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Te mentiría si dijera que no están involucrados en mi vida personal o en mi relación”, explicó.

En este sentido, ante los comentarios por su romance con el cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar aseguró está consciente de que no puede controlar las opiniones de las personas, por lo cual solo puede mantenerse al pendiente de sus acciones.

“A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”, puntualizó.