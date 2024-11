Yanet García revivió en redes sociales las razones de su ruptura con su exnovio

La ruptura entre Yanet García, conocida como la “Chica del Clima”, y Lewis Howes, autor y conferencista, sigue siendo un tema de interés a pesar de que ocurrió en 2021.

Inicialmente, se creyó que la separación se debía a diferencias en prioridades y estilos de vida. Sin embargo, Yanet ha compartido una perspectiva distinta que ha dado lugar a nuevas especulaciones sobre la relación y su desenlace.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor cuestionó a Yanet sobre cómo había afrontado la ruptura con Lewis, especialmente considerando la rápida transición de este hacia una nueva relación.

Palabras contundentes

García sorprendió al responder que, tras su separación, su exnovio inició una relación con la actriz Martha Higareda tan solo dos semanas después. “Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha”, expresó la conductora, generando una fuerte reacción en redes sociales.

Por su parte, Martha Higareda ha abordado el tema públicamente, afirmando que antes de comenzar su relación con Lewis, verificó que él no tuviera ningún compromiso sentimental.

En una entrevista, la actriz explicó que quería asegurarse de no causar problemas ni conflictos con nadie. “Me aseguré de que él ya no tenía novia, no quería ningún problema”, comentó Higareda, buscando disipar las críticas que apuntaban a un posible traslape entre ambas relaciones.

Actualmente, Martha y Lewis mantienen una relación sólida y anunciaron su compromiso en septiembre de 2023. Según declaraciones, planean casarse en 2025 en una playa de México, marcando un nuevo capítulo en la vida de ambos.

Mientras tanto, fanáticos mencionan que García ha continuado enfocándose en su carrera y proyectos personales, demostrando una actitud positiva pese a la polémica.

Se menciona también que esta situación ha puesto de manifiesto las emociones y complejidades que pueden surgir tras una ruptura pública, así como la forma en que las redes sociales amplifican estas historias, atrayendo atención y opiniones diversas.