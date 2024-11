Galilea Montijo admite haber llegado ebria a conducir programa en vivo, ¿Fue LCDLFM?

Galilea Montijo admitió públicamente haber realizado un programa en vivo mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que revivió las acusaciones que la señalaron por estar ebria en una transmisión de ‘La Casa de los Famosos México’.

Fue durante la primera temporada de LCDLFM que los televidentes notaron el comportamiento extraño de la conductora, pues le costaba trabajo hablar e incluso arrastraba las palabras. De esta manera, la acusaron de haber ingerido alcohol antes de iniciar el programa en vivo.

Tras el incidente, ocupó los reflectores de ‘Hoy’ para aclarar lo que realmente había sucedido: “Les voy a contar, acabo de cumplir 50 años, y después de mis 50 años me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca (...) y a mitad del programa, como que se despegó, entonces tenía muchísimo miedo de que se me saliera la prótesis que traigo, una disculpita. Usted sabe que sí me gusta el agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo”.

Galilea Montijo confiesa haber mezclado antidepresivos con alcohol

Durante un episodio reciente de ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo confesó haber estado ebria durante un programa en vivo: “Se me cruzaron unos medicamentos nuevos que tenía antidepresivos y le doy un traguito a la cerveza. Porque aparte no me di cuenta de la transición. Según yo estaba perfecto y todo el mundo me empezó a ver”.

“No lo vuelvo a repetir”, finalizó con el tema sin dar más detalles al respecto, por lo que no reveló si fue esa ocasión en LCDLFM.

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ hizo una publicación al respecto, en la que internautas dejaron su opinión: “Era super evidente que estaba borracha, ¿será que alguien le creyó lo del injerto de muela?”, “Ellos fueron los únicos que se creyeron ese cuento. Todos sabíamos que había algo más ahí”, “Por eso nadie le cree” y “Lo que da cosita es que cuenta como chiste que combinó antidepresivos con alcohol, le parece gracioso, pero es algo muy grave…”