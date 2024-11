Kunno saca las garras por Ángela Aguilar y cuenta cómo nació su amistad

Tras todos los escándalos relacionados a su romance con Christian Nodal, Ángela Aguilar fue abucheada en los Kids’ Choice Awards. Por su lado, Kunno, quien estuvo a lado de la cantante durante la velada, aseguró que siempre la apoyará y contó cómo se volvieron amigos.

A pesar de todos los intentos que habría hecho Pepe Aguilar para limpiar la imagen de su hija, el público la sigue despreciando. De esta manera, haber sido nombrada ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour, y haber tenido presentaciones en los Latin Grammy y los Kids’ Choice Awards no salió como se tenía planeado, pues incluso usuarios de redes sociales iniciaron una petición para retirarle el título de Glamour, y fue abucheada en el evento que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional.

Ángela Aguilar en los Kids Choice Awards (Foto: Cuartoscuro)

Kunno explica cómo se volvió amigo de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar apareció en la gala de los Kids’ Choice Awards acompañada de Kunno, hecho que sorprendió a la audiencia. Fue así como el creador de contenido se vio obligado a hacerle frente a la lluvia de críticas.

En un encuentro con los medios capturado en el canal de Youtube de Berenice Ortiz, el influencer contó cómo surgió su amistad con la intérprete de ‘Qué agonía’: “Lo más importante ahorita es que después de haber trabajado en mi salud mental, cuando yo recibí hate hace tres años, ella estuvo para mí y me sostuvo la mano y me invitó a sus eventos y quiso ser mi amiga, entonces hoy en día voy a estar para ella incondicionalmente, y no solo para ella, para todas las personas que reciban hate como yo”.

Destacó la fuerza de su amistad y le demostró su apoyo en el momento difícil que está atravesando: “Papi Kunno y Ángela Aguilar claro que son amigos, pero Ángela y Kunno fuera de cámaras si mantienen una buena relación de amistad, y la quiero, la apoyo y estoy para ella”.