Sergio Corona revela cómo se siente tras el final de ‘Como dice el dicho’

Tras muchos años al aire, se anunció que el programa ‘Como dice el dicho’ ya no se producirá más. Sergio Corona, que fue el personaje más importante de la serie, reaccionó a su final y habló de su situación laboral.

Después de 13 años acompañando a las familias mexicanas, ‘Como dice el dicho’ llegó a su final. El periodista Alejandro Zúñiga reveló que la decisión de parar la filmación del programa se debe principalmente a la crisis que enfrenta Televisa, por lo que el martes 5 de noviembre se grabó el último capítulo.

La situación causó diversas reacciones en redes sociales, pues varios lamentaron el término del unitario. Cabe mencionar que a pesar de que ya no habrá episodios nuevos, la serie se seguirá transmitiendo por Las Estrellas.

Sergio Corona reacciona a finalización de ‘Como dice el dicho’

Diversos medios abordaron al primer actor en el evento de Líderes de América 2024, de esta manera, lo cuestionaron sobre la finalización del programa que protagonizó por más de una década: “Fue una sorpresa, porque nos platicó algo la productora Genoveva de que iba a suceder algo y sucedió muy pronto. Entonces es una pena, porque venía el programa muy bien”.

Asimismo reveló que les prometieron que la serie se comenzaría a filmar nuevamente en enero, sin embargo no cree que sea de esa manera: “Entre todos los que colaboramos, todos nos consolamos, pero nos dijeron que probablemente reanudarán en enero, pero son temas que te quieren tranquilizar”.

También aseguró que extrañará mucho la serie y agradeció a los televidentes por permitirles entrar a su hogar: “Si lo vieron y lo extrañan, yo también lo extraño mucho. Gracias por todas las personas que estuvieron viéndolo y que provocaron el interés para que tuviera muchos admiradores”.

Para finalizar, dio detalles de su situación laboral, y sentenció que no le ha faltado el trabajo: “No estoy dirigiéndome a algo, me están saliendo opciones, proposiciones (...) no se trata de andar buscando trabajo, están saliendo cosas de mucho tiempo en la vida que agradezco rotundamente”.