Beto Cuevas entre una gira acústica, lanzamiento de disco y el libro de su vida

Beto Cuevas es un artista que ha logrado permanecer activo en la música. Desde sus días con La Ley hasta la actualidad, ha encontrado la manera de reinventarse.

Con 34 años de trayectoria artística, el cantante compartió con Publimetro cómo cierra este 2024 y lo que depara el próximo año que incluye el lanzamiento de un disco y gira acústica por Sudamérica, México y Estados Unidos.

Beto Cuevas vive un momento de renacimiento (Foto: Cortesía.)

¿Cómo vives el presente?

— He estado un poco recluido en mi cueva creativa. Además, trabajando en proyectos que verán la luz muy pronto. El primero va a ser en el mes de enero, que pronto anunciaremos la fecha que es un acústico, una suerte de disco homenaje a lo que fue el famoso La Ley MTV Unplugged que hicimos en 2001, ya han pasado más de 20 años. Creo que corresponde de alguna forma volverlo a revisar en el presente. Es un show en vivo que grabamos en Chile, va a estar muy lindo con invitados como Ely Guerra y la presentación de una nueva cantante que descubrí llamada Javi Flores.

¿Esto será la excusa perfecta para volver a salir de gira?

— Absolutamente, es un show mixto eléctrico y rock, pero hay una isla acústica donde cantamos algunas canciones que serán sorpresa, siento que a la gente le va a gustar mucho.

¿Como describirías el momento que vive Beto Cuevas?

— Estoy en un momento de renacimiento. He pasado por diferentes situaciones que me han permitido anclarme en el presente y aprender a vivir de manera sustancial. Compartir eso en mis futuras composiciones y en mi libro que estoy, actualmente, escribiendo me lleva a decir: la pluma va bien y a buen ritmo.

<i>“La música nos tiene que unir en paz, en vez de ponerse en onda bélica, ya hay suficiente agresividad en el mundo. Debemos contagiar la paz para llegar a tener un equilibrio”</i> — Beto Cuevas

¿Será un libro biográfico?

— Es en parte biográfico, no es una biografía como tal, ya había hecho una biografía asistida con mi querido Javier Andrade que en paz descanse, pero sí es en parte biográfico, pero hablo de algo muy específico. No es la historia de mi vida, sino de una parte de mi vida.

Vienen conciertos especiales antes de finalizar el año, ¿tienen alguna intención?

— Son tres conciertos con un mismo hilo conductor. En Guadalajara voy al Festival Remind GNP, donde la gente volverá a los setenta y ochenta. No voy a dejar de interpretar canciones de La Ley que la gente quiere escuchar para regresarnos a los noventa. No son shows largos, pero los suficiente para disfrutar. Siempre hay una variación en los shows, con la libertad de mover el setlist para que sea único y diferente; así será en las tres ciudades.

¿Cuánto años ya son de carrera?

— Uy, ya han pasado varios. La primera vez que me metí a un estudio a grabar fue en 1989, entones de eso ya han pasado 34 años. Mucho recorrido, pero las cicatrices son como medallas que llevo en el cuerpo. Los momentos difíciles ayudan a aprender en este camino. Hay mucho honra en llevarla y las muestro en mis letras que siempre hay una suerte de melancolía que es una característica de los chilenos. Tenemos esa sensación de vivir entre la Cordilleras de los Andes y el océano Pacífico, estamos con una sensación de nostalgia que me gusta transmitir a la gente.

¿Hay algo que sigue pendiente?

— Hay varias cosas que no he concretado. Por ejemplo lo que estoy haciendo del libro, eso va a abrir puertas muy interesantes. Este libro parte biográfico ha gatillado mis intenciones de escribir más que mi propia vida. Estoy preparando una primera novela y algún día me gustaría verla convertida en una película. Quiero desarrollar el canal literario, ya tengo un entrenamiento al escribir canciones.

Lado B: Beto Cuevas

Canción para la bohemia: Animal puesta en el tiempo en que salió el disco Invisible. Habla mucho de mi persona y situación de mi vida con mis hijos siendo pequeños.

Canción para la fiesta: Mentira y El Duelo, pero para la fiesta pongo de todo menos La Ley. Me encanta The Cure, lo electrónico y debo confesar que he perreado en alguna fiesta.

Canción favorita. Todas las de Brittany Howard.

Próximos conciertos