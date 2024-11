Karime Pindter es una de las personalidades más importantes de redes sociales, y más recientemente en televisión, después de haber participado en la última temporada de La Casa de los Famosos.

Karime Pindter Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Pero no todo es miel sobre hojuelas para la influencer, y es que en la tarde de este domingo 18 de noviembre, Karime reportó que su cuenta de X fue hackeada, por lo que pidió ayuda al dueño de la plataforma, Elon Musk.

Esto, después de que su perfil oficial habría sido vulnerado en su seguridad, además de que fueron eliminados todos los rastros de su cuenta. El anuncio donde se solicitó el apoyo para la recuperación de su perfil fue realizado a través de una cuenta de fans, que al parecer está liderada por la misma Pindter.

Si uno entra al anterior usuario de @KarimePindter_ se eliminaron una gran cantidad de seguidores, las fotografías de perfil y portada, además de todas las publicaciones realizadas por Karime.

Hackean cuenta de X de Karime Pindter y pide ayuda a Elon Musk

El perfil temporal que está utilizando es @realkarime, donde se ha compartido información sobre su reciente pérdida de su perfil. Y fue por ahí donde pidió el apoyo del famoso empresario.

“Compadre @elonmusk hackearon mi cuenta de Twitter @karimepindter_ I need your help ELON HELP KARIME”, escribió en un tuit.