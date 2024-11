Hermano de Melanie Barragán arremete contra Gala Montes, ¿por qué?

En días recientes, el hermano de Melanie Barragán arremetió contra Gala Montes por usar el video donde aparece su hermana siendo agredida por su expareja para promover su canción feminista.

La actriz y cantante reposteó en las historias de su cuenta de Instagram un video editado por uno de sus grupos de fans, llamado Garime.mx, en el que colocaron de fondo el tema “Tacara”.

En vista de que Gala Montes ha explicado que su nuevo sencillo es una forma de protesta debido al alto índice de violencia que existe contra la mujer en el país, el grupo de fans creyó que sería una buena idea usar el video de la agresión de Melanie Barragán para concientizar y hacer que el tema tenga más impacto.

Hermano de Melanie Barragán considera que Gala Montes le faltó el respeto a su hermana

“Soy el hermano de Melanie. Solamente hago este video porque no se nos hace justo que Gala Montes haya subido el video donde fue agredida mi hermana, y se me hace una falta de respeto. Ya que en realidad no sé cuál haya sido su finalidad de subirlo”, expresó el hermano de Melanie Barragán en TikTok.

Y agregó: “Ya sea por promocionar su nueva canción o no estoy muy seguro de por qué lo hizo así. Sube el video de la agresión con su canción de fondo”.

Melanie Barragán fue agredida la noche del 31 de octubre por quien fuera su pareja Christian ‘N’, el ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y el video del mismo no tardó en hacerse viral.

La joven estuvo hospitalizada hasta el pasado 7 de noviembre, día que fue dada de alta para continuar con su recuperación desde su hogar. Su expareja se dio a la fuga y todavía se desconoce su paradero.

Debido a la gravedad de la situación, al hermano de Melanie Barragán no le pareció correcto que, a costa del dolor de su hermana, Gala Montes saque algún provecho económico.

La actriz no se ha pronunciado con respecto a este tema, pero el grupo Garime.mx ha compartido un comunicado en el que aseguran que su intención nunca fue lucrar con el video que editaron.