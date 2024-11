Paola Durante estalla contra Ema Pulido: “lástima que una mujer maltrate a otra”

Paola Durante no pudo contener la ira tras quedar eliminada, una vez más, de “Las Estrellas bailan en Hoy”, por lo que arremetió fuertemente contra Ema Pulido, quien la habría atacado durante toda la competencia.

“No teníamos por qué haber salido José Luis y yo. La verdad es que lo hicimos increíble, hemos crecido muchísimo, pero desafortunadamente eso no lo dicen los jueces. Ema Pulido me humilló hasta que pudo, pues qué lástima que una mujer maltrate a otra mujer”, expresó la modelo uruguaya.

Paola Durante no especificó en qué momentos Ema Pulido la llegó a humillar, pero dio a entender que eso pudo haber ocurrido durante sus presentaciones en vivo.

Paola Durante le dice adiós a los realities shows, ¿volverá a alejarse de la televisión?

“Ema Pulido humilla mucho a la mujer, aguanté mucho, pero la mujer ya no se tiene que quedar callada. Me quedé callada por respeto (...) no estoy de acuerdo, como una dama que soy, la respeté, pero hasta que pudo me humilló y la verdad yo le eché muchas ganas, no soy bailarina (...) es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities”, aseguró Paola Durante.

Lo curioso es que no ha sido la única participante que se ha expresado mal de Ema Pulido, pues Nicky Chávez también lo ha hecho. Por su parte, la modelo uruguaya considera que la bailarina profesional es muy machista, pues tiene una fuerte misoginia interiorizada.

Asimismo, Paola Durante anunció que “Las Estrellas bailan en Hoy” será su último proyecto en la televisión, ya que se dedicará exclusivamente a sus redes sociales, en especial, su canal de YouTube.

“No me voy contenta, pero sí me voy agradecida con Andrea Legarreta, Gali, Arath, Raúl, Paul”, finalizó.