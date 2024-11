Niño hace compra en línea por miles de pesos sin el permiso de mamá

Un niño, identificado como ‘Santi’, se hizo viral en redes sociales luego de que tomara el celular para hacer compras por miles de pesos sin el permiso de su mamá.

En redes sociales surgió un video del niño llorando por culpa de regaño de sus padres, quienes se dieron cuenta, muy tarde, de la compra que había hecho el pequeño mediante una plataforma digital.

El niño logró comprarse el juguete de sus sueños, y para ello tuvo que gastarse la fortuna de sus padres, quienes afirmaron que tendrían que regresar la compra debido a que no podían pagar tanto por un artículo de ese tipo.

¿Qué compró el niño en internet?

El niño utilizó el teléfono, la cuenta de la plataforma, y la cuenta bancaria de sus padres para pedir la Torre de Los Vengadores de Marvel en una figura de LEGO, la cual tiene cinco mil 21 piezas.

Santi logró aprovechar la desatención de su mamá para solicitar mediante la plataforma de Amazon el juguete de sus sueños, pues sus padres solo se dieron cuenta hasta que les llegó el cobro del artículo de LEGO.

El LEGO que solicitó el niño tiene a personajes de colección como Thor, La Viuda Negra, y 24 figuras más de las películas de acción, misma que tiene un precio de $9,375 pesos mexicanos.

“Para platicarles que el Santi hizo una compra en Amazon de 9 mil 375 pesos, no le dijo nada a nadie, a ella (mamá) nomás le llegó el cobro. Ya llegó la Torre de Marvel. La tenemos que regresar porque no vamos a pagar una madre de nueve mil pesos que no sabemos armar”, se le escucha decir a una señora en el video en el que se ve a Santi llorando.

Usuarios critican a la mamá de Santi por darle el teléfono

Los usuarios de las redes sociales decidieron impartir justicia tras el llanto protagonizado por Santi, pues en los comentarios del video se puede leer a personas que culpan a la mamá por prestarle el teléfono todo el día al niño.

Además de que dicen que “si le quitan el juguetito al niño, se va a traumar”, aunque hay otros que apoyan a la mamá debido a que no tiene el suficiente dinero para pagar por la Torre de los Avengers de Marvel LEGO.