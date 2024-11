Ana Brenda se sincera sobre el doloroso proceso tras la pérdida de su bebé

Ana Brenda Contreras ha compartido públicamente el difícil proceso de duelo que ha vivido tras la pérdida de su bebé. En una emotiva entrevista para “Despierta América”, la actriz habló sobre los sentimientos que la han acompañado en este tiempo y cómo intenta sanar.

La actriz enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas, ya que muchas veces permanecen en silencio.

En sus declaraciones, la actriz expresó que el duelo no tiene una manera específica de vivirse y que es un dolor muy profundo. También mencionó la soledad que sintió durante el proceso y cómo compartir su experiencia busca acompañar a otras mujeres que atraviesan por situaciones similares.

La artista ha utilizado sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia de validar todas las experiencias de duelo y alentar a otras mujeres a reconocer y aceptar sus emociones.

Su mensaje es claro: “Hablar sana. No están solas en este proceso y, aunque el duelo es un camino solitario, hay quienes pueden entenderlas y apoyarlas”, expresó.

Los seguidores manifestaron el mismo sentimiento por la pérdida de un hijo:

“Yo lo viví y es muy pero muy doloroso. Me identifiqué con ella porque las personas piensan que como no conociste a tu hijo el duelo es menos y no es así”.

“Hoy hace 2 años empezó la agonía de mi hermosa hija, nunca nada me quitara esas imágenes. Solamente yo y quienes hemos perdido una hija nos podemos entender, esto no tiene nombre “.

“Es verdad, Dios bendiga las personas que aún no han podido llenar sus brazos con hermoso angelito”, son algunos de los comentarios.

En medio de sus declaraciones también dijo sobre el apoyo a las mujeres: “Mi humilde opinión es hacer conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres, de las situaciones en las que estamos, que de repente no siempre se saben. Y cómo nuestros comentarios y las cosas que asumimos pueden afectar emocionalmente a una persona”, concluyó.