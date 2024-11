Cazzu regresa a las redes sociales, ¿con indirecta para Nodal?

Cazzu comienza a renacer entre las cenizas. En medio de los escándalos y polémicas de su ex, Christian Nodal, y la esposa del cantante, Ángela Aguilar, la argentina reapareció en redes sociales después de un prolongado periodo de inactividad.

Cazzu

La intérprete publicó varias imágenes y un mensaje, en las cuales se puede ver haciendo ejercicio, en el estudio de grabación, mientras juega con Inti y algunas salidas con amigos.

Sin embargo hay una fotografía que se robó la atención, donde se ve una página de un libro donde se lee: “Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio... La oportunidad llegó cuando menos lo esperaba”.

De igual manera se ve un archivo de lo que podría ser su nuevo de un libro o bien de su nuevo álbum, pues contiene el título de “Versión final - todos los capítulos... Hablemos de reguetón”.

También se le escucha interpretar una canción, que dice: “Y no lo dudo, te lo aseguro”.

Esto generó varias reacciones entre sus seguidores, los cuales escribieron: “Te amo reina”, “Volvió la jefa”, “Brillando como siempre”, “Más fuerte, ya queremos escucharte”, “Eres una reina. Agradece que te quitaron un muerto de encima”, “No hay mujer más fuerte que a la que la vida la obliga a renacer”.

Los sentimiento de Cazzu

Hace algunas semanas, la cantante hizo referencia a su ruptura con Christian Nodal, donde desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar, quien aseguró que Julieta si había estado informada sobre su romance desde el principio.

Sin embargo, la rapera negó cualquier conocimiento previo sobre la nueva relación de Nodal. “Mi vida cambió de la noche a la mañana. Y mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, me mudaba, armaba un hogar, hacía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de 8 meses”, dijjo.

Y agregó, “se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”.