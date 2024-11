El sabio consejo que Lucerito Mijares le dio a Ángela Aguilar, por las constantes críticas que sufre

No es nada fácil ser Ángela Aguilar en estos últimos meses. La controversia que generó su relación con Christian Nodal se mantiene como motivo de críticas y comentarios negativos en las redes sociales. La hija de Pepe Aguilar sufrió recientemente el abucheo de todo un público en los Kid’s Choice Awards México 2024.

Las “balas” entraron y la cantante fue captada llorando en los tras bastidores, debido a esas reacciones desmedidas del público. Diferentes artistas opinaron sobre esta situación y, en gran medida, respaldaron a Ángela Aguilar. Una de tantas fue Lucerito Mijares, quien le dio un sabio consejo que denota el grado de madurez emocional, que tiene la hija de Manuel Mijares y Lucero.

“Que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien. Creo que a esta corta edad muchas cosas. Obviamente todos van a decir todo, entonces que no haga caso, que la pase bien y que sea muy feliz (…) He estado en esa situación de hate, pero afortunadamente tengo como esta piel gruesa que me han dado mis papás”, dijo Lucerito Mijares en un encuentro con la prensa, según recoge El Heraldo.

Lucerito eleva la apuesta de apoyo y resalta el talento que tiene Ángela Aguilar para la música. Por lo tanto, dijo en las mismas declaraciones que le encantaría hacer una colaboración con la ahora esposa de Christian Nodal.