¿Quién es el hermano de Ángela Aguilar que traficaba personas en EU y le declaró su amor a Cazzu?

Emiliano Aguilar es fan de Cazzu. José Emiliano Aguilar Treviño es el nombre del hijo mayor de Pepe Aguilar el cual es el más polémico de la dinastía Aguilar.

Su primer escándalo ocurrió en el 2017 cuando fue detenido en California por intentar meter de manera ilegal a personas de nacionalidad china que le habían pagado de para entrar de contrabando en la cajuela del carro que Emiliano iba manejando.

Tras ser privado de su libertad Emiliano se declaró culpable de tráfico de personas y fue condenado a tres años de libertad condicional así como al pago de una multa de 15 mil dólares.

Tras el escándalo se dio el rompimiento con la familia Aguilar.

Le declara su amor a Cazzu

Ahora el hermano de Ángela Aguilar y ex cuñado de Christian Nodal no tuvo pudor en comentar una fotografía de Cazzu en la que le puso los emojis de una corona y una flama de fuego.

Dicho mensaje fue repudiado por los internautas y el hermano de Ángela respondió “¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, fue la respuesta a sus detractores.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha respondido a los retadores mensajes de Emiliano.

No lo invitaron a la boda de Ángela Aguilar

Prueba de que entre Emiliano y la familia de su papá no existe una buena relación es que tampoco fue requerido el pasado mes de julio en el estado de Morelos en la boda civil de su hermana Ángela y Christian Nodal.

“GPI” (Gracias por invitar) fue el mensaje que publicó en la fotografías que publicó Pepe Aguilar del enlace, con el resto de sus hijos.

Fue a raíz de este desplante que el hermano de Ángela comenzó a responder las fotos de Cazzu, dejándole emojis de fuego mismos que quitó en aquella ocasión debido a las críticas.