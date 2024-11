Shakira anuncia dinámica para regalar su Lamborghini, conoce todos los pasos

Shakira volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales al compartir una dinámica para regalar su exclusivo automóvil, con el objetivo de mantener un vínculo más estrecho con sus fieles fanáticos, por lo cual aquí te compartimos paso a paso del proceso que deberás seguir para participar.

La cantante colombiana se encuentra preparando una de las giras más importantes de su carrera, no obstante, repentinamente anunció una dinámica especial, con la cual promete sorprender a uno de sus fans al obsequiarle su exclusivo vehículo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la intérprete de “Suerte” habló de los motivos por los que decidió regalar su automóvil, tomando en cuenta que lo compró en el momento en el que inició su etapa como soltera.

“En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme a mí misma al comenzar mi etapa de soltera”.

Shakira anuncia dinámica para regalar su exclusivo automóvil (Foto: Instagram Shakira)

Al respecto, señaló que al inicio intentó tener cosas materiales, pero que rápidamente se percató que lo más importante eran los vínculos que forjaba a futuro, por lo cual en agradecimiento al apoyo de sus fans, decidió regalar el auto.

“Pronto descubrí que lo único que nos ayuda son los vínculos humanos. El carro, la ropa, las cosas materiales... No nos transforman; los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute como lo disfrute yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”.

¿Cuáles son los pasos para participar en la dinámica?

Completa el formulario de inscripción en la página elcarrodeshakira.com para participar en el concurso.

Haz el baile de “soltera” y grábalo.

Comparte tus videos en Instagram Reels y TikTok usando la canción Soltera de Shakira e incluye #ELCARRODESHAKIRA en la descripción.

El ganador será anunciado en vivo en Despierta América el 6 de diciembre.

¿Quiénes podrán participar en la dinámica?

Las personas interesadas deberán tener 18 años o más y ser residentes legales de Estados Unidos. Además, el ganador deberá recoger el auto en Miami entre el 10 y el 23 de diciembre de 2024.

¿Qué incluye el premio?

El premio es un Lamborghini Urus 2022. Además, el ganador recibirá un cheque por 90 mil para ayudar a cubrir impuestos y costos de viaje para recoger el vehículo.