¿Junto a Katy Perry? Edgard, ‘El sensillo’, promete volver a México con nuevo show para 2025

Las redes sociales se convirtieron en un espacio al que acceden millones de personas todos los días; si bien hay muchos sitios, TikTok e Instagram lograron posicionarse como las más importantes. Entre todos los creadores de contenido, el nombre de Edgard Caro, mejor conocido como ‘El Sensillo’, comenzó a viralizarse por lo que hizo: pasó de redes a tener llenos totales durante sus presentaciones por Latinoamérica.

En entrevista con Publimetro, el comediante aseguró estar muy encantado con el público de Latinoamérica, “Me dan más cariño en Latinoamérica que en mi casa, literal. Hice el show dos veces en Madrid, me llamaron para hacerlo en Colombia y me lo llevé; al siguiente año visité nuevamente Colombia y México; este 2024 solo haré Argentina Chile y Uruguay”.

Sobre las personas interesadas en cómo es ‘Mi primer sensillo’, show de Edgard Caro, el español aseguró, “es un acto de casi dos, donde hago un monólogo, interactuando con el público y al final es simplemente escuchar la gente. Disfruto ver cómo están las personas, muy animada, esperando que yo salga. Si bien existen nervios, se me quitan al ver sus rostros y me transformo para sacar sonrisas”.

Edgard promete volver a CDMX y opina sobre lo ocurrido con Katy Perry

Katy Perry visitó un programa de televisión para promocionar su gira mundial “The Lifetimes Tour” y sus conciertos en México. Durante su participación, la cantante mostró una actitud divertida y espontánea, interactuando con los conductores y participando en diferentes dinámicas. Los clips de Katy Perry en donde se le notaba un poco incómoda se volvieron virales en redes sociales, generando millones de vistas y comentarios.

Ante todo el hecho, que se volvió tendencia mundial, Edgard confesó si haría un video de humor con la cantante: “yo intento que sean 10 segundos porque es Katy Perry, no la quiero molestar. A mí me daría vergüenza decirle: ‘Ah, vamos a hacer un vídeo de mejores amigas en el baño’. Lo de Paco de Miguel está genial, pero yo no sería capaz de grabar con la peluca. Yo mejor le haría una entrevista”.

¿La cultura de la cancelación es un peligro para Edgard Caro?

Si bien Edgard es una persona que busca la sonrisa en momentos complicados, ‘El sensillo’ aseguró que es necesario cuidar lo que uno dice en redes, “lo veo bien para que los creadores de contenido tengan un poquito de cuidado a la hora de publicar contenido. Puedes tener tu opinión, pero tienes que tener cuidado sobre todo con lo que dices. Si te van a cancelar, pues lo veo bien, para que aprendas”.

Asimismo, el influencer también opinó sobre la importancia de la salud mental y cómo muchos de sus seguidores ven en él un espacio seguro, “a veces hago ese contenido, no es salud mental, pero sí son videos bonitos para que le puedas agradecer a tu mejor amigo o a un familiar y se vuelve virales. A mí también me escribe muchísima gente y me dicen ‘gracias por hacer tu contenido porque tengo un día complicado; porque la estoy pasando mal; porque en la pandemia lo pasé fatal y mi único rayito de luz era meterme en tu TikTok para sacar una sonrisa’”.