Esta fue la polémica frase de Niurka Marcos sobre la controversia entre Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, protagonizan una de las polémicas amorosas más sonadas de este 2024. Absolutamente todo México y gran parte de América Latina conoce lo que sucedió entre este trío durante los últimos meses. Una que no se había pronunciado, pero estaba al tanto del tema, fue Niurka Marcos.

La vedette cubana, fiel a su estilo de ser tajante y con mensajes claros, tomó postura en favor de Ángela Aguilar y de Cazzu al mismo tiempo. Niurka pidió que dejaran de victimizar a la rapera argentina, ya que las mujeres tienen “más carácter” que los hombres en este tipo de situaciones sentimentales.

Asimismo, defiende a Ángela Aguilar en el sentido de que la cantante mexicana no le quitó la pareja a Cazzu, ya que, según su experiencia, los hombres toman las decisiones que van a tomar sin pensar en las consecuencias.

“No dejó a nadie, él se fue porque quiso y no fue por ella. Fue porque a él le dio la gana y la niña (Inti) no iba a cambiar eso. Aparte aquí nadie le quita el marido a nadie. Él le da quien a él le de la gana. Que afán de victimizar a las mujeres, las mujeres tenemos más huev*s que muchos hombres, dejen de victimizarse”, dijo Niurka Marcos, según reseña de Milenio.

Mamá Niurka elevó la defensa sobre Ángela Aguilar y respaldó la decisión de la revista Glamour, de otorgarle el galardón de Mujer del Año 2024.

“Yo creo que todas las entidades, todos los organismos tiene la libertad y el derecho de elegir según su percepción a quien premiar y si ellos consideraron que la señorita o bueno la señora se merece el premio ¿por qué no? La señora Nodal tiene una trayectoria con la pena i’m sorry for everybody”, sentenció bien a su estilo polémico.