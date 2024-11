“Fofo” Márquez rechaza ofrecimiento para pasar 11 años preso por intento de feminicidio

El influencer conocido como “Fofo” Márquez rechazó el procedimiento abreviado en la audiencia que se realizó este 21 de noviembre, ésta como parte del proceso judicial que enfrenta por la acusación de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith, a la que agredió por un percance en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En caso de que hubiera aceptado, la sentencia que le impondría el juez era de 11 años y ocho meses de prisión, el pago de una multa de 22 mil 700 pesos, así como la reparación del daño por 277 mil 400 pesos.

“Fofo” Márquez analizó la propuesta y la rechazó, por lo que la audiencia continuó y el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México buscará la sentencia máxima, la cual es de 48 años si en el juicio se determina su culpabilidad.

¿En dónde está encarcelado “Fofo” Márquez?

La agresión contra Edith ocurrió el 22 de febrero este año, pero la detención de Márquez se concretó hasta el 4 de abril, mismo día en que los videos del ataque se revelaron, en donde se observa al detenido cuando persigue a la mujer hasta su camioneta y comienza a golpearla con los puños, después la tira al piso y la patea para después escapar del lugar.

En redes sociales se viralizó el momento de la detención, en donde el vehículo en el que iba Márquez con sus escoltas es rodeado por la policía y se niega a descender, possteriormete se conoció una fotografía en donde va dentro de una patrulla y sonríe a la cámara.

El influencer fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, dentro del penal, un policía de investigación le indica que debe firmar varias hojas y estampar su huella digital, dos días después de su detención se le dictó la prisión preventiva.

Fue hasta el 9 de abril cuando se le vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en dicha audiencia, Edith lo confrontó por la golpiza que le dio, según los testigos, en ese momento el influencer comenzó a llorar.

“No sé por qué me atacaste de esa manera, tengo 52 años y tú 25 aproximadamente, podría ser tu mamá, no se qué tanto odio le puedas tener a las mujeres”.