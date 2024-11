Karina Sofía promete dejar su marca con su próximo disco ‘La reina del cañón’

La cantante Karina Sofía, una de las promesas más refrescantes del regional mexicano, ha dejado claro que su música tiene un propósito claro, dejar una huella imborrable en este género.

Con una propuesta auténtica y llena de emoción, la artista mexicana ha estado trabajando arduamente en su próximo disco, el cual promete sorprender a sus seguidores y a la industria musical.

El próximo álbum de Karina Sofía está inspirado en las vivencias y emociones que ha experimentado a lo largo de su carrera y vida personal. Con una fusión de sonidos modernos y tradicionales, su música se caracteriza por su capacidad para conectar con las audiencias a través de letras sinceras.

Con su próximo lanzamiento en puerta, Karina Sofía compartió con Publimetro parte del proceso que ha experimentado para ofrecer un material en el que pueda plasmar su propuesta musical, con el objetivo de conquistar nuevos espacios dentro del regional mexicano.

Recientemente estrenaste una colaboración con Sofía Reyes, ¿cómo te sientes con el estreno de este tema?

“Estoy muy contenta, fue una canción que estuvimos preparando desde hace tres años, entonces fue mucha paciencia y mucho tiempo de tener que esperar a que pudiéramos compartirla con todo el mundo y es una canción complicada por naturaleza y tuvo como 16 diferentes versiones, intentamos acortarla, cambiarla, modificarla, amarla, pero la verdad estoy muy contenta de poder trabajar con Sofía, nos las pasamos muy bien escribiendo la canción”.

¿Qué significa la colaboración en tu carrera?

“Yo creo que es como oficialmente el momento en el que superó a mi exnovio, hace mucho tiempo la relación, pero esa canción está dedicada a él. Digo para la mayoría de las canciones tomé mucha inspiración de una relación que tuve hace como 10 años, que fue como muy tóxica y me tomó muchos años poder empezar a hablar del tema, porque yo sentía como mucha culpa de haberme quedado en esa relación y cuando pude empezar a hablarlo y sanarlo, fue cuando empecé a escribir música”.

Sobre tu nuevo disco, ¿qué nos puedes adelantar?

“Fue interesante, porque fueron tres años y medio de trabajo para un disco, todo el mundo me decía que no me podía tomar tanto tiempo, pero fue un proceso muy bonito, colaborativo con diferentes compositores, a mí me encanta componer y estar involucrada en todas las composiciones de mis canciones, pero fue la primera vez que compuse hay una canción sola, entonces fue un proceso muy bonito”.

¿De dónde viene ‘La reina del cañón’?

“Mi ex era un artista frustrado y yo desde chiquita quería cantar, bailar, actuar y yo estudié cine y en ese momento de nuestra vida cuando estamos en la universidad y yo le decía es que yo también quiero subirme al escenario, pero me decía que no era ese tipo de persona y como que me apagaba mi luz. De las últimas cosas que me dijo fue que si iba a ser la reina del cañón y yo dije voy a ser la reina del cañón”.

¿Qué pueden esperar tus fans de tus próximos lanzamientos?

“Pueden esperar muchos videos, porque vienen todos los sencillos. Ya estoy muy emocionada de hacer un próximo disco, de hecho estoy trabajando ahí en composiciones nuevas. Entonces yo creo que tienen que esperar que venga el disco, la verdad yo creo que quedó muy bonito. Estoy muy orgullosa, es la primera vez en mi vida, donde no estoy dudando para nada, estoy sumamente orgullosa y estoy muy orgullosa también del hecho de que pude por fin hacer un disco de concepto, creo que más que nada quiero emocionar a la gente que venga a escuchar mi música para que sepan que voy a seguir intentando todo el tiempo crear contenido y crear música”.