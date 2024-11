Ojitos de huevo regresa con una historia más compleja e introspectiva

Alexis, más conocido como Ojitos de huevo, comenzó su carrera en el stand up, posteriormente su historia fue llevada a una serie de televisión, obteniendo un éxito que no esperaba. La historia llegó en 2023 al catálogo de Netflix, donde superó a producciones como Scott Pilgrim da el salto y El juego del calamar: El desafío, que se estrenaron casi al mismo tiempo.

Ojitos de huevo regresa con una segunda temporada

Con una trama llena de humor y un modo novedoso para hablar sobre la discapacidad, la primera temporada de Ojitos de huevo no solo ganó popularidad en México, también se ganó un lugar en la lista global de programas de habla no inglesa. Sus protagonistas, Alexis y Charly vivieron un sin fin de situaciones mientras desafiaban las concepciones tradicionales sobre la discapacidad.

Ahora, Ojitos de huevo está de regreso con el reto de seguir conquistando con su historia. “Lo primero fue seguir haciendo este proyecto con mucho amor. Antes, para ambos era un mundo desconocido. Si bien estábamos en el mundo de la comedia, aquí hubo que aprender a actuar. Ahora, fue como regresar a la escuela, y en mi caso, el reto actoral fue evolucionar, porque en la vida del personaje había pasado cierto tiempo, aunque para nosotros no había pasado ni un año, veníamos bajando de toda la emoción de la primera y de repente fue meternos a hacer la segunda. Vino como una especie de preocupación de que tenía que hacerlo mejor, pero algo que aprendí anteriormente fue lo importante que es el trabajo en equipo y confiar en lo que cada quien hace, porque es abrumador ver a tantísima gente y de decir ‘no puedo ayudar’, y estar pendiente de todo porque estás acostumbrado. En cuanto a Charly, mi personaje, me tuve que meter más en su cabeza, fue darle consistencia”, explicó Kike Vázquez, uno de los protagonistas de la historia.

En ese mismo sentido, Alexis Arroyo destacó, “el reto es que la gente siga enamorada de los personajes que conocieron y que sientan que vamos creciendo juntos. Además, ahora había que lidiar con el éxito de alguna forma, cada uno tiene sus compromisos, y en mi caso, tener que dejar de repente familia no era fácil. La fama también es una cosa para la que nunca te preparas”.

Ojitos de huevo 2 cuenta con ocho capítulos, que ya están disponible en Netflix, y que volverán a ofrecer una visión real y provocadora de lo que significa vivir con una discapacidad en México. En esta nueva temporada, Alexis y Charly se embarcan en más aventuras en la Ciudad de México. Pero ahora, todo está a punto de cambiar, poniendo en riesgo su amistad.

“Charly está lidiando con algo muy doloroso. En esta segunda temporada no solo ves la amistad de Alexis y Charlie evolucionar, sino que también a ellos los acompañamos en ciertos procesos. Es asomarse un poquito a ver cómo evoluciona cada uno y me parece que el equipo de escritores logró algo brutal, se siente como si hubiera escalones, no es como un salto de la nada. Veremos sus luchas, dolores y miedos. A mí me gusta mucho esa montaña rusa de emociones”, contó Kike.

Alexis también habló de la evolución de su personaje, “es un proceso gigantesco el que tiene que vivir Ojitos. Me encanta que es una comedia que en la primera temporada habla mucho de amistad, pero aquí se le suman las relaciones de pareja. Es muy padre el camino, pero para ambos se volvió más complejo, se volvió todavía un trabajo mucho más introspectivo del que ya era, un trabajo en el que hubo que recordar ciertas cosas, volver a vivir dolores, volver a vivir alegrías. Cuando la vean, se van a dar cuenta de todo esto y creo que no hubiera sido posible, si no hubiéramos creado un ambiente de tanta confianza y familiaridad con todo el grupo, porque eso nos daba la libertad de jugar y de entregarnos. Entonces esperemos que les gusten estos esfuerzos que hicimos con mucho amor”.

Ojitos de huevo estrena elenco

En esta nueva faceta de la serie, al elenco se unen figuras como Ofelia Medina, Ana de la Reguera, Adal Ramones y Cristo Fernández.

“Ya eran personas que conocíamos de antes, entonces fue como recibirlos en nuestra casa. Creo que eso fue loquísimo, muy surrealista. Yo soy muy fan del trabajo de Cristo en Ted Lasso, o sea, cuando lo vi, lo primero que hice fue abrazarlo y decirle lo importante que había sido para mí el cómo lidia su personaje con algo traumático, con una situación difícil y la verdad es que hasta el día de hoy Cristo ha sido un tipazo, aparte es alguien que ya trabaja en otros lugares del mundo, en Reino Unido, en Hollywood, y ver cómo venía con muchísima humildad y ganas, fue increíble”, relató Kike Vázquez.