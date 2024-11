Papá de Kate del Castillo confesó el deterioro de su visión: ‘No puedo verle el rostro a las personas’

Eric del Castillo, uno de los actores más respetados de México y padre de la actriz Kate del Castillo, ha compartido detalles sobre su estado de salud, específicamente sobre los problemas visuales que enfrenta.

Desde hace años, el actor padece degeneración macular, una enfermedad ocular que afecta la visión central y dificulta actividades cotidianas como reconocer rostros.

Don Eric reveló que su condición ha avanzado al punto de no poder identificar a las personas que se le acercan, algo que lo apena profundamente, señala Univisión.

“No puedo verle el rostro a las personas. Luego me da pena porque me saludan muy afectuosamente y yo no sé ni quiénes son”, explicó. Para reconocer a alguien, debe acercarse casi al contacto físico, lo que limita su interacción social.

¿Qué es la degeneración macular?

Esta enfermedad, según el National Eye Institute, se presenta cuando el envejecimiento daña la mácula, la parte del ojo responsable de la visión nítida frontal.

Aunque no tiene cura, hay tratamientos y vitaminas que pueden retrasar su avance. Eric del Castillo lamenta no haber sido sometido a una cirugía a tiempo, pero agradece que no perderá la vista por completo.

A sus 90 años, Eric ha mencionado que depende de su esposa, Kate Trillo, para realizar muchas actividades. A pesar de los retos, mantiene una actitud positiva y reflexiona sobre su vida con serenidad.

“No le tengo miedo a la muerte, es algo natural. Mi consciencia está tranquila. Me voy contento. No le he hecho daño a nadie”, comentó.

Sin embargo, confiesa que lo que más le preocupa de la muerte es separarse de su familia, especialmente de su esposa e hijos, quienes han sido su principal apoyo durante esta etapa.

A pesar de los desafíos, Eric planea celebrar la Navidad con su hija Kate en Los Ángeles, junto a su esposa.