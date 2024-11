¿Se viene el nieto de Andrea Legarreta? Mía Rubín asegura que quiere ser mamá joven con Tarik Othon

Andrea Legarreta está desesperada por ser abuela. La famosa presentadora aprovecha que su hija mayor, Mía, está en una relación sentimental seria, con Tarik Othon, para pedirle un nietecito lo más proto posible. Al principio, la joven cantante le pidió calma, pero ahora parece haberse planteado la posibilidad de ser mamá en un futuro inmediato.

Yo le digo a Mía: ‘Mía por favor, dame un nietecito. Mira, tú me das el nieto y yo te lo cuido y tú te vas. Me dice: ‘Mamá, ¿Cómo crees?, estoy muy chiquita”, contó Andrea Legarreta.

Mía Rubín tiene 19 años (cumple 20 en abril del 2025). Mientras que Tarik Othon tiene 20 (cumple 21 dentro de un mes). Ambos tienen más de un año juntos, y la relación, ciertamente, se ve bastante sólida.

En una reciente entrevista, la joven cantante respondió un par de preguntas que le hicieron sobre las declaraciones de su mamá. Y aunque no pretende tener hijos este mismo año (o el próximo), sí admitió que tener un hijo es un pensamiento que se le cruza por la mente.

“Obviamente quiere ser abuela, también mi papá quiere ser abuelo, pero ahorita no. Faltan un par de años más para que eso suceda. Quiero ser mamá joven, pero no ahorita. Ahorita estoy muy chiquita, quiero disfrutar mi noviazgo, ser feliz y ver que me depara la vida”, dijo Mía Rubín, según reseña de SDP Noticias.