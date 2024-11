Xavi oficializó la noticia de su paternidad: Así lo dio a conocer el artista

El cantante de corridos tumbados, Xavi, ha confirmado recientemente que es padre, despejando meses de especulaciones. A sus 20 años, el intérprete de La Diabla habló abiertamente sobre este cambio significativo en su vida durante un episodio del podcast Acá Entre Nozz.

A principios de 2024, surgieron rumores luego de que Xavi fuera visto junto a una mujer embarazada con un avanzado estado de gestación.

Aunque se especuló que el bebé era suyo, el cantante no hizo declaraciones, lo que aumentó las dudas. En ese periodo, Xavi también redujo su presencia en los medios y redes sociales, dejando en suspenso su carrera musical.

Confirmación inesperada

En el podcast, Xavi confirmó su paternidad casi por accidente. Al mencionar “cuando me enteré que iba a nacer mi niño”, dejó claro que los rumores eran ciertos.

Aunque inicialmente mostró reservas al hablar del tema, el cantante relató cómo este suceso transformó su perspectiva de vida. Comentó que cuando recibió la noticia, tenía solo 17 o 18 años y enfrentaba preocupaciones económicas: “No teníamos nada... ahora podemos pagarle de perdida los pañales”.

El cantante mexicano también explicó que la llegada de su hijo lo llevó a modificar su estilo de vida. Abandonó las fiestas y se enfocó en proyectos más sólidos para asumir su rol como padre.

También expresó:“Es algo que no comparto mucho porque yo siento que no me gusta, yo siento que a todos no nos gusta compartir, poner nuestra vida, ¿me explico? Poner nuestra vida al público. Sí, o sea, yo siento que cada quien tiene su vida y se le tiene que respetar”.

Proyectos futuros

Aunque ha sido reservado sobre sus planes musicales, anunció recientemente su regreso con nuevos proyectos y colaboraciones. Sus fanáticos actualmente están en expectativa esperando nueva música del cantante de corridos tumbados que se ha confirmado que es padre.