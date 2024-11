¿Liam Payne predijo su muerte? Reviven publicación del 2010 sobre su funeral

El repentino fallecimiento de Liam Payne conmocionó al mundo, por lo que a más de un mes del suceso, sigue dando de qué hablar. De esta manera, se revivió una publicación que el cantante realizó en X 14 años atrás, en la que hace mención de su funeral.

Fue el 16 de octubre cuando el mundo se paró debido al sensible deceso de Liam Payne a los 31 años. El exintegrante de One Direction perdió la vida al caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en el que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina.

Gracias a lo sucedido, One Direction finalmente se reunió tras la pausa que decidieron tomar en 2016, no obstante, este reencuentro no se dio como lo esperaban los Directioners, ya que Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles se volvieron a ver las caras en el funeral de Liam.

Funeral de Liam Payne. Exintegrantes de One Direction asisten al funeral de su compañero y amigo.

Reviven polémica publicación de Liam Payne

Además de triste, el fallecimiento de Liam Payne se tornó bastante escandaloso, pues muchas teorías surgieron alrededor. Se reveló que el intérprete de ‘Teardrops’ consumió varias sustancias ilegales momentos antes de su muerte y que protagonizó alborotos con el personal del hotel.

Una polémica más se suma a la lista, ya que se revivió una publicación que Liam hizo en 2010, año en el que debutó con One Direction. “Si muriera, ¿vendrías a mi funeral?”, fueron las palabras que el apodado ‘Payno’ escribió en ese entonces.

El post se plagó de comentarios de Directioners, quienes colocaron fotografías de los miembros de la agrupación en el funeral de Liam. “Tus chicos te fueron a acompañar y despedir como tú lo hubieses querido. Desearía que esta no fuera la reunión que tú y yo siempre quisimos”, es uno de los mensajes que dejó una fanática.

También hay comentarios de años atrás, en el que seguidores de Liam le piden que no piense en eso: “Sí, pero es muy pronto para eso”, “Iría, pero no te mueras, te amo” y “Si tú mueres, yo muero”.