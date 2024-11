Salvador Zerboni teme que su enfermedad sea por brujería: ¿la culpable es Livia Brito?

En días recientes, Salvador Zerboni confesó haber perdido la audición de su oído izquierdo, esto sumado a otros problemas como vértigos que lo llevaron a ser hospitalizado. De esta manera, no descarta ser víctima de un trabajo de brujería y respondió si cree que Livia Brito es quien le está haciendo daño.

Fue durante la conferencia de prensa con motivo de la obra de teatro ‘Vidita mía’ que Salvador Zerboni reveló haber sido hospitalizado tras la pérdida de audición de su oído izquierdo. Profesionales de la salud lo diagnosticaron con hipoacusia, un trastorno que causa deficiencia auditiva.

¿Livia Brito le está haciendo brujería a Salvador Zerboni?

El actor cedió una entrevista al programa de Maxine Woodside en Radio Fórmual, en la que habló sobre su situación: “Claro que me ha pegado emocionalmente. Ustedes han conocido a un Zerboni siempre polémico, fuerte, rudo, más que nada porque me ven en los antagónicos, no porque lo sea realmente, ustedes saben que tengo un gran corazón”.

De la misma manera, no descartó que esté siendo víctima de un trabajo de brujería: “Nunca hay que descartar la fe equivocada que tiene mucha gente en ciertas religiones, sea dios, Buda, Alá, Changó, Cristo, en quien creas; yo creo fiel y lealmente en Dios, en Jesucristo, soy católico. Alguna vez me hicieron un trabajo como ustedes supieron, que lo sufrí mucho, así que no lo descarto”.

Le preguntaron si creía que su ex, Livia Brito, es la culpable: “Mi querida Livia, yo te mando un beso en el corazón, si es así, quítamelo, ¿no? ¿Qué te hice?” y agregó: “Sea de quién sea, será regresado 10 veces en contra”.

Conductoras del programa anteriormente mencionado recordaron los malos momentos que pasaron Livia Brito y Zerboni durante su relación, pues revivieron cuando él le fue infiel y luego la acusó de perder dos relojes; así como la ocasión la que por un ataque de celos se lanzó a los golpes con otros hombres fuera de un fraccionamiento.