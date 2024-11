Arcángel nuevamente arremete contra Anuel: Esto fue lo que dijo el artista

En el ámbito de la música urbana, las disputas entre artistas se trasladan a las redes sociales, donde las usualmente confrontaciones se vuelven muy virales. Recientemente, los cantantes Anuel AA y Arcángel han protagonizado una confrontación mediática que ha mantenido en expectativa a sus seguidores.

Todo inició con un live en Instagram de Anuel AA, donde no solo mencionó su conflicto pasado con Farruko, sino que también hizo alusiones a otros exponentes del género, incluyendo a Arcángel.

“Está igual que Arca que dijo que yo no podía bajar pa’ PR para la tiradera y bajé para allá todas las navidades y me quedé como dos meses y no lo vi. Llegué y se mudó para Orlando otra vez”.

Y después agregó: “Tenías como 20 patrullas afuera de la casa. Tú guayaste conmigo y yo te di tan fuerte contra el piso con la segunda tiradera que apareciste fue ahora en Chile en un concierto tirándome. Yo me metí en PR y jangué en una discoteca 30 segundos del canto tuyo y después hice party todas las navidades”.

Respuesta de Arcángel

Arcángel no dudó en recordar la rivalidad pasada con Anuel, remontándose a situaciones que datan de diciembre de 2023. Así mismo lo dijo:

“El único party que hiciste en PR fue en Monte Hatillo y fue porque se lo dejaste violeta a la gente de allí. Recuerda que llamaste a La Perla y te dijeron que no. Tú estabas ofreciendo hasta pagar por los partys para que te dejaran cantar. Te tirabas fotos en la playa a las 7 de la mañana, en el área turística de PR. Síguete creyendo tus mentiras”

Esta batalla virtual entre Anuel AA y Arcángel ha mantenido en vilo a los seguidores de ambos artistas, generando expectación sobre posibles respuestas y movimientos futuros en esta disputa.