Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen enfrentado las repercusiones que surgieron a raíz de su polémica relación, misma que dejó como resultado un sinfín de comentarios de parte de usuarios y celebridades, destacando los de Emiliano Aguilar, quien recientemente opinó del tema.

El hijo de Pepe Aguilar se ha mantenido lejos de la familia, con el objetivo de forjar su propio legado sin ningún tipo de polémica que pueda manchar su imagen; sin embargo, todo parece indicar que es inevitable ser relacionado, por lo cual decidió dar su opinión sobre la polémica.

Ángela Aguilar y Nodal ( Alberto E. Rodriguez/Foto: Getty Images)

Emiliano Aguilar arremete contra el matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal

Fue durante una entrevista para el programa ‘Planeta Radio’, en donde Emiliano Aguilar no pudo evitar responder a los cuestionamientos sobre la polémica que enfrenta Ángela Aguilar por su relación con Nodal, señalando que su hermana ya es consiente de todas sus decisiones.

“Son problemas que no tienen nada que ver conmigo, yo tengo mi vida. Ya está grande, Ángela, como para tomar sus propias decisiones, para tropezarse, para levantarse, para limpiarla y todo. A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero yo sigo firme”, comentó.

Emiliano Aguilar solo desea que su hermana Ángela sea feliz (Instagram: @emiliano_aguilar.t / @angela_aguilar_ / @nodalelrey)

En este sentido, ante las críticas y especulaciones que siguen surgiendo en redes sociales, el primogénito de Pepe Aguilar explicó que toda la polémica es reflejo de una serie de acciones y decisiones la joven cantante, por lo cual señaló que la pareja debe aguantar

“El único consejo que yo le doy, se va a escuchar muy mal, pero pues aguántese. No lo digo como falta de respeto, pero pues aguántese, todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros. Uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y acciones”, añadió.

Hermano de Ángela Aguilar vuelve a hablar de Cazzu Emiliano Aguilar aseguró que le encanta la música de Cazzu (Instagram: @emiliano_aguilar.t / @cazzu)

Finalmente, ante las reacciones que ha dejado en algunas de las publicaciones de Cazzu, expareja de Nodal, el artista comentó que no lo hace para generar polémica, ya que siempre ha sido admirador de su trabajo.

“Me gusta mucho su música, de hecho, antes de que todo esto pasara yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música. Entonces cuando yo le mando un mensaje no es para causar polémica, es porque simplemente respeto su música, si hubiera una oportunidad de hacer una rola con ella, definitivamente yo me la aviento”, dijo.