Cinefotógrafo y director mexicano considera que “Emilia Pérez” no se siente “auténtica”

Un reconocido cinefotógrafo y director mexicano compartió su opinión sobre “Emilia Pérez”, filme musical que ha recibido un montón de críticas positivas, pero que para él perdió autenticidad al no tomar en cuenta la cultura mexicana.

La película francesa cuenta la historia de un narcotraficante mexicano transgénero que, mientras se encuentra encarcelado, le pide ayuda a una abogada para realizar su transición a una mujer.

“Todo es completamente falso. No me refiero al aspecto musical, que creo que es genial. Esa es una gran idea. Pero, ¿por qué no contratar a un diseñador de producción mexicano, un diseñador de vestuario o al menos algunos consultores? Sí, tenían entrenadores de diálogo, pero me ofendió que una historia así se retratara de una manera que pareciera tan poco auténtica”, señaló el reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto, quien recientemente realizó su debut como director.

Para Rodrigo Prieto, “Emilia Pérez” descuidó tantos detalles, que resulta ofensivo

Aunque Rodrigo Prieto destacó la presencia de Adriana Paz, señaló que el resto del cast de “Emilia Pérez” no eran mexicanos, lo que, a su parecer, tampoco ayudó a que la sintiera como una verdadera historia ambientada en México.

“Para mí, fue la falta de detalles. En México nunca se pondría en un cartel ‘Cárcel’, pues se utiliza la palabra ‘Penitenciaría’. Son esos detalles que me demuestran que ninguno de los involucrados en esa película sabía lo que estaba haciendo. Y ni siquiera les importó. Eso fue muy preocupante para mí”, señaló el director.

Por ejemplo, Rodrigo Prieto antes de hacer “Pedro Páramo”, se puso en contacto con personas del campo mexicano para poder representarlos mejor, y al ser “Emilia Pérez” una película extranjera, debieron mostrar más respeto e interés por la cultura mexicana, especialmente al tocar un tema tan delicado para la población como lo es el narcotráfico.