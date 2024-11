Eiza González comparte que está dispuesta a trabajar con Belinda y Danna

Eiza González realiza una visita a México como invitada especial a la ceremonia GQ Men of The Year 2024, en la que hizo un llamado a colaborar y respaldar a la mujer de Latinoamérica. Aunque la actriz ha conseguido una sólida trayectoria en el ámbito hollywoodense, no olvida sus comienzos y, al igual que otras mujeres, la han respaldado en su época. Incluyó a su compatriota Salma Hayek, a quien caracterizó como una persona muy hermosa, que la ha acogido con los brazos abiertos, al igual que ella, a otras.

“Tenemos mujeres con talento para aventar para arriba, así que ojalá. Mientras más vengan al nivel mundial y que nos vean, mejor, es una representación internacional de lo que hay en nuestro país”, puntualizó.

Colaboraciones

La actriz ha expresado su deseo de colaborar con otras artistas latinas, incluyendo a Belinda y Danna Paola. En una reciente entrevista expresó:

“Es que yo no canto. ¿Yo en qué voy a cantar?”, respondió, para luego añadir: “me encantaría trabajar con todas las latinas, es que hay millones: ella, Danna, que le está yendo increíble”, añadió.

¿Problemas con Belinda?

Eiza negó cualquier rivalidad con Belinda y destacó el talento de ambas artistas. Mencionó que le encantaría trabajar con ellas en el futuro, ya sea en proyectos cinematográficos o de otro tipo.

Los rumores acerca de una presunta competencia entre ambas han ganado relevancia en las semanas recientes. No obstante, la actriz de México ha intervenido para desmentir de manera definitiva estas especulaciones.

Mediante diversas entrevistas, Eiza ha descartado categoricamente haber “desposeído” a la cantante del rol de presentadora en los premios GQ. La intérprete de “Baby Driver” garantizó que nunca se le planteó dirigir el evento y que su implicación se circunstanciaría en otros aspectos.