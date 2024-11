Elsa y Elmar: “soy colombiana, pero yo le debo todo a México”

Elsa y Elmar es el nombre artístico de Elsa Carvajal, una cantante, compositora y productora colombiana. Su estilo musical mezcla géneros como pop alternativo, indie pop y sonidos electrónicos con tintes de música latina, lo que la ha posicionado como una de las artistas más interesantes y originales de la escena independiente en Latinoamérica.

Por ahora, Elsa y Elmar está en la recta final de Palacio Tour que tendrá sus últimos shows del 2024 en Guadalajara, Monterrey, Toluca y Bogotá.

“La música la he elegido desde siempre, desde que me acuerdo estoy obsesionada con hacer música. Es como si me hubieran puesto una tarea gigante y todos los días me levantara y dijera: ‘Dios mío, tengo que dedicarme a la música’. Estoy obsesionada con la música y sobre todo con hacerla. Y con respecto a mi nombre, hace once años cuando comencé, quería un nombre que fuese más grande que solo yo; la verdad es un proyecto musical que involucra a muchas personas. Elmar es mi público, el mar es con quienes colaboro, el mar es mi círculo de apoyo, las personas creativas que me rodean”, compartió la artista colombiana.

Elsa y el Mar reconoce que le debe todo a México (Foto: Ana Lorenzana.)

Elsa y Elmar se caracteriza por letras honestas que exploran temas como el amor, la nostalgia y el crecimiento personal, todo envuelto en una mezcla de sonidos electrónicos, pop y baladas introspectivas. Su carrera sigue evolucionando, y su autenticidad promete mantenerla como una figura importante dentro de la música latina alternativa.

“He hecho mi carrera por el internet, no conozco otra manera de hacerlo. Hoy en día, pues ya llevo 10 años, enfrentando los cambios que pasan en internet; es decir, salen 100 mil canciones al día en internet, eso significa que hay que luchar más que nunca para encontrar la manera de que la gente te vea y te escuche”, señaló.

Elsa quiso agregar, “ha sido una evolución muy desde la ingenuidad y desde los recursos que voy teniendo. Por otro lado, es un lugar bonito de acordarme que, no sé, que mis primeras canciones que saqué las grabé debajo de un cobertor porque no había estudio. Es un camino que se ha ido construyendo con los recursos que tengo alrededor y así en todos los aspectos: videos, discos, en el show, en mi ropa, pues creo que todo en la vida te hace valorar las cosas si te las has trabajado”.

La compositora tuvo un accidente por el que casi muere hace dos años, “Palacio (álbum) fue un proceso duro, personal, fue un proceso de casi que de vida o muerte. Este disco fue de elegir vivir y de tomar la música como esa fuerza que me empuja. A pesar de que haya vivido momentos en que casi que me doy cuenta que la vida decidió que yo debía vivir (...), el accidente que me pasó y del que me levanté. Hacer música que es lo único que puedo controlar en la vida y que todo se irá poniendo en su lugar y hacer música sobre lo que conozco, que es mi vida, sobre lo que sé, que es mi experiencia y la de mis alrededores”.

“Soy una persona con tendencia a vivir obsesionada con el futuro, esfuerzo por vivir en el presente, no es algo que se me dé fácil. Me encanta el pasado para sacar la melancolía, me fascina porque me encanta la melancolía. Soy una sad girl de corazón, pero los últimos años y a raíz del accidente, de estas vivencias, de todo este proceso que he vivido los últimos dos años, me he enfocado en tener siempre una visión positiva del futuro”, añadió.

Elsa y Elmar es fiel a México

“México es el primer lugar en el cual yo llegué con la ingenuidad de querer compartir canciones; lo había tratado de hacer en Colombia y simplemente como que no. Sentí que las puertas se me abrieron aquí (México) y esto suena, la verdad, un poquito malagradecido con Colombia, pero cuando me dicen la colombiana de la música, es como, sí soy colombiana, pero yo le debo todo a México. Aquí he construido y aquí es donde yo le debo todo a mi público, aquí en México y ha significado eso, porque México me ha dado de comer, me ha dado para hacer mi música, para seguirla haciendo, creciendo y todo me lo ha dado México, eso significa”, reveló la cantautora.

Admira a Carla Morrison y Mon Laferte

“Ver a Carla Morrison, porque cuando ella tuvo su momento de auge, su explosión, su crecimiento, yo estaba ahí como soñando a ver si iba a sacar mis canciones o no, el verla hacer con tanta determinación, con tanta independencia, con tanta autenticidad, me inspiró. Mon Laferte, es mexicana en sentido musical, fueron muy inspiradoras porque me siento muy identificada como que con su terquedad de hacerlo a su modo. Me encantaría hacer una colaboración con Mon”, reveló.

Próximos conciertos

27 de noviembre, Auditorio Telmex ( Guadalajara) .

. 29 de noviembre, Escenario GNP ( Monterrey ).

). 30 de noviembre, Teatro Morelos (Toluca).

5 de diciembre, Movistar Arena (Bogotá, Colombia).