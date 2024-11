Exponen el mal carácter de Pepe Aguilar, su equipo le oculta información para que no estalle

Según una periodista, el equipo de trabajo de Pepe Aguilar le oculta información sobre todo lo que se dice de él y de su familia en las redes sociales para evitar que se enoje, ya que tiene un muy mal carácter.

Así lo reveló en días recientes Martha Figueroa, quien se enteró de ello debido a la entrevista que le realizó Alan Tacher al intérprete de “Por mujeres como tú”, donde le preguntó por las indirectas que le ha lanzado su consuegra, Cristy Nodal, y después sus empleados le hicieron saber que él no sabía nada, porque no le habían dicho.

En este sentido, Pepe Aguilar desconocería parte de la controversia que se ha generado en torno a las declaraciones de Cazzu, que desmienten cómo inició la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

¿En verdad Pepe Aguilar desconoce lo que se dice de su familia?

“Aprovechando esta situación, su equipo le oculta cosas para que no se enoje, o sea, no le cuentan es que la mamá de Nodal subió no sé qué, es que Nodal dijo no sé qué, contestaron, es que los haters... No le cuentan nada para que no se enoje”, detalló Martha Figueroa en su programa “Con Permiso”.

Sin embargo, los usuarios no creen que eso sea cierto, ya que Pepe Aguilar sí ha contestado varios mensajes e incluso ha pedido que le bajen al hate contra su hija porque lo considera ciberbullying.

Por otro lado, algunos usuarios especulan que a lo mejor esa sería su manera de despistar a la prensa y al público, haciéndose el que desconoce la verdadera historia, ya que también ha empezado a recibir comentarios negativos por defender a su hija.

Sobre todo, porque han salido a relucir historias en las que acusan a Pepe Aguilar de destruir o congelar carreras en beneficio de su hija, hasta lo han empezado a llamar el “Beyoncé mexicano”.