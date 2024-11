Rels B: ‘A New Star World Tour 2025’, su gira más ambiciosa hasta la fecha

“El concepto de A New Star (1993) nace de un nuevo yo, una nueva estrella, pero no a nivel industria, sino personal”, destacó Rels B Foto: Diego Reyes | Publimetro

El 2025 será el año en que Rels B, uno de los artistas más influyentes del género urbano en español, presentará su nuevo álbum ‘A New Star (1993)’ con una gira mundial que promete llevar su música a los escenarios más importantes de los países hispanohablantes. ‘A New Star World Tour’, como se titula esta nueva aventura, incluirá quince conciertos (hasta ahora confirmados) repartidos en diez países durante seis meses, comenzando en marzo de 2025.

En entrevista exclusiva con Publimetro, el artista mallorquín compartió su emoción por este ambicioso proyecto, reflexionando sobre su carrera, su evolución musical y las sorpresas que prepara para sus fans.

Un show sin precedentes

“Es un reto”, confesó Rels B al hablar sobre los preparativos de esta gira. “Llevo muchos años girando con el mismo concepto, una banda con la que me siento muy cómodo, pero esta vez queremos llevarlo a otro nivel. Será un espectáculo más artístico, más teatral. Para ello, necesitábamos recintos grandes que nos permitan desarrollar toda la puesta en escena que tenemos planeada”.

Aunque algunos aforos quedaron fuera por cuestiones logísticas, el tour incluirá presentaciones en lugares emblemáticos de México como Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. “Los fans pueden esperar algo totalmente nuevo, algo que nunca han visto antes”, aseguró el artista.

Un álbum con alma propia

Sobre su nuevo álbum ‘A New Star (1993)’, que da nombre a la gira, Rels B reveló que este representa una nueva etapa en su vida y carrera. “El concepto nace de un nuevo yo. Una nueva estrella, pero no a nivel industria, sino personal. He pasado por muchos procesos de aprendizaje y este disco refleja eso. Es una especie de liberación: no hemos pensado en nada, solo dejamos que las canciones y las letras fluyan de forma natural”.

Cuando se le preguntó por su canción favorita, no dudó: “La última del álbum, ‘A New Star’. Es la más personal, cierra la historia del disco y también da nombre al tour. Para mí, encapsula todo lo que quiero transmitir con este proyecto”.

La vulnerabilidad como puente con sus fans

El artista también reflexionó sobre la conexión emocional que establece con su público: “Mis fans saben que soy muy vulnerable en mi música. Aunque no hablo de sentimientos específicos, siempre intento transmitir la emoción del momento. Creo que eso es lo que conecta con ellos a nivel internacional”.

Con esta autenticidad y su capacidad para innovar, Rels B se ha consolidado como un referente en la música urbana. Desde sus inicios, ha logrado Discos de Oro y Platino con cada lanzamiento, colaboraciones con grandes artistas y una presencia constante en las listas de popularidad.

Lo que viene para Rels B

Además de la gira, el artista adelantó que habrá más música antes de que termine el 2024: “No puedo revelar fechas aún, pero vienen varias canciones nuevas. Será el cierre perfecto para este año increíble”.

Rels B finalizó la entrevista agradeciendo a sus fans por el apoyo y prometiendo que ‘A New Star World Tour’ será una experiencia única. “Es un paso natural en mi carrera, y estoy emocionado de compartirlo con todos ustedes”.