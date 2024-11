Danna: “Salí del lugar obscuro en el que estaba”

Danna se encuentra en el momento más reflexivo de su vida, la cantante ha hecho una introspección para sanar sus heridas de la niñez y así poder encontrar su equilibrio. La intérprete decidió compartir este viaje con sus fans y con todo aquel que quiera adentrarse más a su mundo, a través del documental Danna: Tenemos que hablar.

La artista de 29 años plasmó en dicha producción todo el trabajo de su último álbum, Childstar, el cual también sirvió para tomar las riendas de su carrera y hacer un viaje reflexivo y musical a su corazón, sus sentimientos y su vida en general. En este proceso, Danna vivió muchos momentos catárticos, los cuales compartió en entrevista con Publimetro.

“Crear el disco estos últimos años fue un proceso complicado y al mismo tiempo sanador. El documental lo empezamos a filmar a partir de que estuve en XT4S1S Tour, y era otro contexto. Cuando inicié el proceso del álbum, entré como en una especie de depresión postparto. Me explicaba mi terapeuta que eso pasó debido a que convivir con algo tanto tiempo y después ya no tenerlo, fue muy fuerte. Además, tratar de poner eso en palabras y explicar el contexto del disco, cuando ni siquiera yo tenía esa resolución final y que lo empezaron a editar los demás directores, no fue fácil y ahí decidí tomar las riendas del proyecto y editarlo junto conmigo creativo. Para mí era importante que se explicara muy bien cada parte del álbum, y por eso decidimos hacerlo por capítulos de cada personaje que había marcado mi vida, y que por supuesto marcaron y crearon mi personalidad todos estos años”, relató la también actriz.

Danna se encuentra en el momento más reflexivo de su vida, la cantante ha hecho una introspección para sanar sus heridas de la niñez y así poder encontrar su equilibrio

“Pero creo que el momento catártico fue regresar a mi niñez y trabajar mucho en terapia, de cada tema, de cada etapa del documental. Puedo decir que hoy se cierra un ciclo importante de terapia, al decir ‘todo está bien’. Esa parte de luz ya llegó, ya salí del lugar obscuro en el que estaba. Para mí era importante que esto no fuera un reality de mi vida, sino que pudiera contarlo desde mi visión, mi perspectiva y por supuesto mi experiencia de vida”, agregó Danna.

La cantante se enfrentó a la fama desde los cuatro años, creció entre sets de televisión y estudios de grabación, soportando la presión de la opinión pública y las exigencias de la industria del entretenimiento. Ahora, con más de 20 años de trayectoria, cuenta cuál es su mayor fortaleza en el presente.

“Es el poder ser honesta. La verdad te hace libre, y creo que el poder concientizar y tomar cada situación y experiencia que he tenido desde pequeñita como algo bueno, y no rechazar el pasado, me ha servido mucho. Todos, en un momento de nuestra vida, tenemos que hacer catarsis, debemos decidir seguir viviendo en ese pasado triste y oscuro o transformarlo algo positivo, y creo que yo tomé todo esto y lo transformé en algo positivo para mí, para mi vida. A veces es difícil poder empatizar con mi experiencia de vida, porque no es muy normal, pero es igual de válida y para mí es importante contarla y poder compartir un poco de mi infancia. Todos los que creen que me conocen un poco, en realidad no me conocen a ese nivel. Por eso quería hacer este documental lo más personal posible, y creo que me pude liberar del control que no tengo de afuera y de la perspectiva sobre mí. Ahora puedo estar tranquila con el resultado”, compartió Danna.

Danna se encuentra en su mejor lugar actualmente

Después de este trabajo de introspección en Danna: Tenemos que hablar, la intérprete aprendió a ya no presionarse por el futuro. “Hoy estoy en un lugar muy bello, hablando del balance entre mi vida personal y mi carrera. Dediqué toda mi vida a trabajar, y siempre ponía lo laboral encima de mi persona, y creo que eso es algo que automáticamente me formó desde muy niña, para mí siempre fue más importante el trabajo que cualquier otra cosa, y hoy, poder tener esta conciencia de que también es importante los tiempos en donde no estoy siendo la artista, sino la persona, y disfrutar a mi familia, mis amigos, mi pareja, todo eso para mí es poder haber encontrado ese perfecto balance, ese Yin Yang de vida. Trato de vivir el presente, de construir las cosas desde el hoy, tengo muchos sueños, proyectos, muchas cosas que quiero hacer, pero trato de irme un día a la vez. El quitarme ese peso y presión externa, me ha ayudado a poder disfrutar todavía más mi proceso creativo, mi vida como artista y como persona. Encontrar ese balance fue el regalo más grande que me ha dado todo esto”.

¿Cuándo y dónde se estrena Danna: Tenemos que hablar?

Será el 27 noviembre que el documental llegué a Disney+.