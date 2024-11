Se hace viral una entrevista donde Silvia Pinal expresa su último deseo cuando parta de este mundo

La salud de Silvia Pinal ha estado en vilo desde finales de la semana pasada. La Diva del “Cine de Oro” fue hospitalizada de emergencias presuntamente por una bacteria urinaria y desde entonces se ha mantenido internada bajo observación.

El hecho de que Silvia Pinal tenga 93 años, hace que los fans se alarmen ante cualquier percance de salud, por la posibilidad de que parta de este mundo. Es por eso que en las últimas hora se hizo viral una vieja entrevista en la que la misma legendaria actriz expresa cuál es su último deseo al morir.

Silvia Pinal contó que su testamento y la división de todos sus bienes (tanto los monetarios como los sentimentales) está decidido y documentado. Pero hay algo que no sabemos si realmente está dentro de sus exigencias, lo que sí es cierto es que desea que esto ocurra durante su último adiós.

“Me encantaría que Luis Miguel me cantara, y claro, que no falten los mariachis”, dijo Silvia Pinal hace tiempo, según reseña Milenio.

Salud de Silvia Pinal

En las últimas horas, diferentes usuarios de las redes sociales publicaron posteos que encendió las alarmas de los fans y allegados de Silvia Pinal. Sin embargo, la misma Sylvia Pasquel (hija) salió a desactivar todos los rumores malintencionados, con una publicación en su cuenta de Instagram que llevó tranquilidad a todos los que siguen de cerca su evolución.

“Bendito Dios, ya está bien mi querida Silvia Pinal no se crean de información falsa de esos medios amarillistas”, dijo Pasquel en sus redes.