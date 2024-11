¿Sergio Sendel golpeó a Facundo? El comediante confesó que hasta lo hizo llorar

Facundo recordó recientemente el altercado que vivió con Sergio Sendel hace varios años, en el que acabó llorando a moco suelto debido al fuerte golpe que le propinó en la cara.

Así lo relató el presentador de televisión y comediante en el podcast “Envinadas”, conducido por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, y admitió sentirse un poco avergonzado cada vez que contaba esa experiencia.

Facundo no se esperaba que Sergio Sendel actuara de manera tan violenta, aunque en ese tiempo el actor era conocido por su carácter explosivo, y ante su insistencia por querer entrevistarlo, le dio un fuerte bofetón.

¿Por qué Sergio Sendel le pegó a Facundo?

Facundo se volvió conocido por hacer preguntas sumamente incómodas a los famosos en uno de sus programas y le gustaba grabar en los pasillos de Televisa, porque tenía la oportunidad de entrevistar a algún actor, conductor o comediante.

Entonces, cuando divisó a Sergio Sendel, le pidió unos minutos de su tiempo y este se rehusó de manera cortante: “No, no mam***, sácate a la ching**, traigo prisa”. Pero, el comediante le insistió.

A lo que el reconocido villano de telenovelas empezó a insultarlo, no obstante, Facundo creyó que no hablaba en serio, a lo que decidió seguirle el juego: “Ese lenguaje a mí me abrió la puerta para decirle no seas pend***… es en chin**”.

“A mí no me dices pend***”, le reclamó Sergio Sendel antes de propinarle el fuerte bofetón. El comediante asegura que lo tomó desprevino, porque lo estaba señalando con una mano, pero le pegó con la otra.

“Después del cachetín te salen mocos y lágrimas. Es bien indigno, es muy indigno, hay una reacción del cuerpo que entre lloras y moqueas. Fue como ‘perdón, Sergio, si te ofendí’ (con voz de burla) en vez de decirle ‘qué te pasa cabr***, a mí no me vas a andar cacheteando pinc*** Sergio’”, comentó Facundo.