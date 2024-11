¿Amanda Miguel sacó a Ángela Aguilar de uno de sus conciertos?, cantante aclara

En medio de la avalancha de noticias, rumores y especulaciones que rodearon recientemente a Ángela Aguilar, destacó una supuesta controversia con la cantante Amanda Miguel, que captó la atención de las redes sociales.

Esto se debe a que, en todas las plataformas como X, Facebook y TikTok, circuló un video en el que la artista argentina, aparentemente, realiza un gesto hacia su equipo de trabajo para evitar que la esposa de Christian Nodal subiera al escenario.

La situación escaló al punto de que algunas cuentas administradas por seguidores de Ángela Aguilar iniciaron una campaña exigiendo una disculpa pública de Amanda Miguel.

El video donde Amanda Miguel saca a Ángela Aguilar de concierto

La supuesta tensión entre Ángela Aguilar y Amanda Miguel se viralizó rápidamente, alimentada por un breve video que muestra un momento interpretado como incómodo durante una presentación en vivo de la intérprete de ‘Él me Mintió’. En el clip, Amanda recorre el escenario, dirige la mirada hacia la primera fila y, con un gesto de la mano, parece indicar un “no” a alguien entre el público. Sin embargo, el registro no confirma la presencia de Aguilar en el evento.

Pese a la falta de evidencia, numerosas cuentas de contenido viral replicaron la noticia como un hecho, acompañándola de videos que combinan fragmentos del concierto con declaraciones previas de Ángela Aguilar. Estas entrevistas, en las que la cantante defiende su posición en la música y pide respeto, fueron reinterpretadas como respuestas a una supuesta confrontación.

El rumor no tardó en desatar una ola de críticas hacia Ángela, reviviendo el patrón de señalamientos negativos hacia la joven cantante. En redes sociales, particularmente en TikTok, los comentarios se llenaron de burlas y comparaciones, como: “Amanda es otro nivel, nada que ver con Willy Wonka” o “Seguro pagaron para que no saliera el momento en que Amanda la corre”. La polémica, basada en especulaciones, refuerza el impacto de las dinámicas virales en la percepción pública de las figuras mediáticas.

Amanda Miguel habla sobre el tema

Durante su presentación en el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León, como parte de su Tour 2024, Amanda Miguel enfrentó los rumores que la relacionan con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

En una entrevista con Milenio Televisión, la cantante argentina expresó su sorpresa ante la pregunta, calificando el supuesto conflicto como “una mentira” amplificada en redes sociales. A pesar de su rotunda negación, Amanda evitó emitir juicios positivos o negativos sobre Ángela Aguilar, así como referirse al fenómeno de críticas que la joven artista ha enfrentado en internet tras su vínculo con Christian Nodal.