Belinda rompe el silencio sobre su relación con Kenia Os: “Hace tiempo no me sentía tan feliz”

En una entrevista, Belinda abordó las especulaciones respecto a su supuesto noviazgo con Kenia Os; en esta destacó lo bien que vive a lado de la cantante y aseguró que nunca había sido tan feliz como lo es ahora.

Desde su colaboración ‘Jackpot’, Belinda y Kenia Os comenzaron a pasar tiempo juntas. De esta manera, fueron capturadas bailando en un antro, tomadas de la mano en un partido de basketball e incluso disfrutando del concierto de Blink-182 que tuvo lugar en el Estadio GNP Seguros el pasado 9 de noviembre.

Fue así, que usuarios de redes sociales las comenzaron a shippear, destacando la química que existe entre ellas y la buena pareja que formarían. No obstante, sus apariciones públicas levantaron especulaciones, ya que la manera en la que convivían indicaba que su relación dejó de ser un ship ficticio de internet para convertirse en algo serio.

Belinda responde a los rumores sobre su relación con Kenia Os

La intérprete de ‘Cactus’ fue cuestionada sobre la naturaleza de su relación con Kenia Os en una entrevista para la revista digital ‘Dominga’, por lo que respondió: “Es hermosa. Es lo único que puedo decirte. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en la vida. Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”.

Belinda no negó tener un noviazgo con la originaria de Mazatlán, sin embargo destacó los buenos momentos que pasa a su lado: “Y eso sí te lo puedo decir, hace mucho tiempo no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal y eso me encanta, estoy disfrutando”.

Cabe destacar que ninguna de las dos ha desmentido o confirmado su romance, por lo que internautas las acusaron de fingir su relación como una estrategia de marketing, lo que aumentaría las reproducciones de su canción en conjunto.