Farina no quiere que comparen su carrera con Karol G: Así fueron sus controversiales declaraciones

En el mundo del entretenimiento, las figuras de Farina y Karol G han generado revuelo al surgir comparaciones sobre sus carreras artísticas.

Farina, reconocida cantante de música urbana, ha solicitado a sus seguidores que eviten equiparar su trayectoria con la de Karol G, destacando las notables diferencias que existen entre ambas artistas.

Recientemente, Karol G lideró una colaboración en la que participaron destacados artistas masculinos, generando especulaciones sobre la falta de representación femenina en la industria musical.

La ausencia de otras mujeres en este proyecto desató un debate sobre el apoyo y visibilidad que reciben las artistas en el género urbano.

Durante una entrevista en el programa En casa de Telemundo, Farina expresó abiertamente su descontento con la situación, señalando la necesidad de brindar mayor apoyo a las mujeres en el mundo de la música.

Así mismo lo dijo: “Tú no puedes comparar porque somos artistas muy diferentes. Las trayectorias, además tú tampoco puedes comparar los tiempos. Tú no puedes decir que Ryan Castro y Farina, no es que yo salí en una época donde no había un montón de redes sociales ni Spotify”

La cantante hizo hincapié en la importancia de reconocer y valorar la diversidad de voces femeninas en la industria.

Comparaciones y diferencias

En sus declaraciones, Farina rechazó las comparaciones entre su carrera y la de Karol G, resaltando las diferencias en recursos, oportunidades y contextos en los que han desarrollado sus respectivas trayectorias artísticas.

La cantante enfatizó: “No me puedes comparar con un artista que tiene un presupuesto y una chequera gigante”

Al abordar el tema de la representación, Farina subrayó la necesidad de ofrecer espacios equitativos para las mujeres en la música urbana, destacando la diversidad de estilos y voces que enriquecen el panorama musical.

Su llamado a no comparar se fundamenta en la idea de reconocer y valorar las singularidades de cada artista, así como las circunstancias que han moldeado sus carreras.