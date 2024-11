“Pedro Páramo” de Netflix logró mantener la esencia de la obra de Rulfo: Ishbel Bautista

En entrevista para Publimetro, Ishbel Bautista se mostró emocionada al hablar de su participación en “Pedro Páramo”, la más reciente adaptación de la obra del escritor mexicano Juan Rulfo, disponible en Netflix y donde comparte escena con Manuel García-Rulfo y Dolores Heredia.

La actriz, quien da vida a “Doloritas”, una de las esposas de Pedro Páramo, comparte el orgullo y la emoción de ser parte de un proyecto tan significativo para la cultura mexicana. “Me siento muy feliz de poder ser parte de este gran proyecto. Me siento muy afortunada de rodearme de gente tan talentosa y maravillosa”, comentó Bautista, recordando cómo la obra de Rulfo fue un referente en su época de estudiante.

El desafío de llevar a la pantalla una historia tan emblemática en la literatura nacional era grande, pero también era una oportunidad que la actriz no pudo dejar pasar. “Desde que empecé en el teatro y en las artes, he buscado contar historias que me muevan a mí y que hablen de nuestras raíces mexicanas y nuestra cultura. Pedro Páramo, como obra, siempre fue un referente misterioso y fascinante para mí”, compartió. Ahora, al interpretar a “Doloritas”, tiene una comprensión más profunda de la obra y de sus complejidades.

Sobre el recibimiento de la película en la plataforma de streaming, Bautista revela que, aunque existía cierto nerviosismo, la reacción fue positiva. Aseguró que la película fue recibida con mucha apertura y respeto, y pese a que siempre hay opiniones divididas, ha sido bonito ver que la mayoría de los comentarios han sido de orgullo y gusto por contar esta historia con tanto talento mexicano.

Fiel a la obra de Rulfo

La fidelidad al texto original es un tema que inevitablemente surge en conversaciones sobre adaptaciones literarias, y Bautista lo aborda con claridad. “Como fan del libro, me preocupaba, claro, pero creo que la película logró mantener la esencia de la obra. El arte debe contarse con una voz propia, pero respetando lo que se quería transmitir. Y en este caso, sí creo que se fue bastante fiel, pero también se le dio un enfoque particular desde la dirección de Rodrigo Prieto, quien aportó su propia visión”, explica.

Además de su participación en Pedro Páramo, Bautista tiene otros proyectos en puerta. “Tengo dos películas pendientes. Una está en postproducción y se llama ‘Langosta’, dirigida por Israel Remess, quien está debutando en el cine. La otra es una película de acción, que está por estrenarse y es un proyecto que me emociona mucho porque el personaje es muy distinto a lo que he hecho antes. No puedo dar muchos detalles porque todavía no se puede hablar del título”, contó.

Pedro Páramo. Ishbel Bautista as Doloritas in Pedro Páramo. Cr. Juan Rosas/Netflix ©2024 (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

De Comala y acción, cada una tiene su propia magia

Sobre el contraste entre sus papeles, la actriz consideró que es lo que hace que su trabajo como actriz sea tan emocionante. “Es divertido, porque como actores, el juego nos atrae. Cada proyecto cumple con diferentes fantasías. En Pedro Páramo, fue un sueño trabajar en esa época, en ese lugar, con los colores y mis compañeros. En la película de acción, por otro lado, fue algo completamente diferente, más adrenalina, de tomar armas y disparar. Creo que todos los proyectos tienen su propia magia, y es un privilegio poder explorarlos”, dijo.

Finalmente, Ishbel Bautista destacó el trabajo que se hizo en la película para respetar la época y cuidar los detalles históricos. “Incluso el vestido de novia que uso en la película no corresponde a los años 20, sino que es un vestido que se usó en la boda de la madre de Pedro Páramo, en un sentido de cuidado histórico. Los zapatos, el maquillaje, la cocina, el arte... todo estuvo cuidado al máximo”, resaltó.