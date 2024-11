Raúl Araiza comete grave error y felicita a Erik Rubín por la muerte de su mamá

En medio de una transmisión en vivo del programa ‘Hoy’, en la que se abordó el fallecimiento de la mamá de Erik Rubín, Raúl Araiza cometió un error al felicitar al cantante por lo ocurrido, hecho que lo convirtió en objeto de críticas y burlas en redes sociales.

Fue el día 25 de noviembre que a través de su cuenta oficial de Instagram que Erik Rubín lamentó la muerte de Myra Milaszenko, es decir, su madre y la despidió con un poema:

“No me pararé a lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro, eres la semilla y la lluvia benévola de otoño. Cuando despierto en la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche”.

Usuarios de la red social, en los que se incluyen Andrea Legarreta, Lucero y Benny Ibarra extendieron su pésame ante la situación.

Publicación de Erik Rubín en Instagram

Raúl Araiza comete error en pleno programa en vivo

Los conductores de ‘Hoy’ le dedicaron una sección al fallecimiento de la exsuegra de Andrea Legarreta, quien le externó unas palabras en las que destacó lo buena persona y alegre que fue la madre de Erik Rubín.

“Agradecida por haber compartido mi vida contigo y con todos ustedes. Peloncito no está solo, muchos mensajes de amor”, concluyó su discurso la conductora y Raúl Araiza tomó la palabra: “Sí, muchos que lo queremos y lo estuvimos felicitando…”

El apodado ‘Negro’ hizo una pausa en ese momento, por lo que se intuye que se equivocó en la selección de palabras; no obstante, se recuperó con el remate de su oración: “Lo estuvimos felicitando… en cuanto a la vida de su mami”.

Dicha situación no pasó desapercibida entre los internautas, quienes realizaron publicaciones al respecto en redes sociales.