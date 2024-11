Reviven video de Maryfer Centeno dando consejos para bajar de peso: “El color azul es buenísimo”

Maryfer Centeno se encuentra en medio de la polémica. Mr Doctor y Maryfer Centeno anunciaron que la audiencia en la que se verían las caras por la denuncia que ella interpuso en contra de él por discriminación, fue cancelada.

El primero en compartir la información fue Mr Doctor a través de sus redes sociales en las que criticó que se había fijado dicha fecha desde hace algunas semanas y ahora el juez dijo que su agenda se encontraba llena.

Por su parte la grafóloga confirmó a Publimetro que no se llevará a cabo la cita que ambos tenían en los juzgados este jueves 28 de noviembre y dijo desconocer cuál era la razón.

“El color azul es buenísimo para bajar de peso”

Tras darse a conocer la noticia el nombre de Maryfer Centeno se convirtió en tendencia con usuarios que la apoyan mientras que otros critican su trabajo en las redes sociales y los programas de televisión en los que participa.

Siendo una transmisión de ‘Hoy’ hace varios años donde aconseja escribir hacia arriba para no estar deprimido o utilizar tinta azul para bajar de peso y aunque en su momento dichos comentarios no fueron mal vistos, en este momento se encuentra siendo criticada.

En la intervención donde también está presente Galilea Montijo, la grafóloga continúa dando recomendaciones con las que afirmar que escribir de cierta manera o con colores como el morado, la gente puede perder peso.

Es una broma ¿verdad? ¡Porque es lo más estúpido que he escuchado!

¡Le reclaman!

Luego de que la grafóloga expresara en televisión que la gente debe aprender a diferenciar entre hambre emocional o hambre normal, ha recibido decenas de comentarios en contra.

“Marge estoy preocupado , no se si tengo hambre emocional o hambre normal?”, “Por Dios, que gran idea!!! como no se habia ocurrido antes?” y “Ya me vi escribiendo en tinta azul con mi torta en la mano, Maryfer es mi pastor...”