¿Bad Bunny es gay? Los ‘me gusta’ en su TikTok parecen confirmarlo

En las redes sociales se ha vuelto viral una supuesta captura con los “me gusta” que ha dado Bad Bunny a ciertos videos de TikTok y que confirmarían que es gay.

No es la primera vez que se cuestiona la sexualidad del exponente de música urbana, aunque él ha dicho en varias ocasiones que no tendría problemas en decirle al mundo que le gustan los hombres si ese fuera el caso.

Sin embargo, la sociedad sigue teniendo reservas con las personas de la comunidad LGBTI+, en especial, en el género urbano que canta Bad Bunny, por lo que admitir que es gay sí le traería consecuencias negativas en el ámbito laboral.

¿Qué ha dicho Bad Bunny sobre los supuestos ‘me gusta’ en TikTok?

Por lo general, en TikTok se encuentra deshabilitada la opción en la que las personas pueden ver a qué videos les ha dado ‘me gusta’ cada usuario, aunque siempre se puede habilitar esta opción a través de la configuración.

Así que es poco probable que Bad Bunny haya liberado esa sección a no ser que lo hubiera querido, no obstante, siempre existe la pequeña posibilidad de que su teléfono se haya vuelto loco al entrar en configuración y no se haya dado de cuenta hasta más tarde.

Resulta que los más recientes videos a los que le ha dado ‘me gusta’ son de hombres musculosos y con poca ropa. Algunos han comentado que a lo mejor solo le aparecen como videos motivacionales, mientras que otros creen que fue su manera de salir del armario.

Pero una buena parte de usuarios creen que se trataba de una edición, para difamar a Bad Bunny, quien recientemente envió un saludo a sus fanáticos por el Día de Acción de Gracias y no mencionó nada con respecto a los supuestos ‘me gusta’ que ha dado en TikTok.