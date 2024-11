Camilo y Evaluna dan la bienvenida a la navidad con tierno video

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner sorprendieron a sus seguidores al dar la bienvenida a la temporada navideña de una manera especial.

En su tradicional episodio de Lunes de Camilo y Evaluna, la pareja dejó de lado los temas personales para centrarse en la magia de la Navidad, compartiendo un emotivo video cargado de alegría y espíritu festivo.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de celebridades expresaron su entusiasmo por la llegada de esta época del año. Con un mensaje, recordaron a sus fans que la Navidad no solo trata de amor. Asi mismo lo mencionaron:

“Hoy es lunes de Camilo y Evaluna y ¡llegó Navidad! Acuérdense que no todo en la Navidad es amar y estar en familia… también es una época para comer mucho, muchísimo jajajaja!! Los amamos y les deseamos cosas maravillosas para esta época de cercanía y calma”, escribieron.

El video, ambientado con decoración navideña, capturó el espíritu cálido de las festividades y preparó a los seguidores para el regalo más especial: una interpretación de un clásico navideño.

Versión especial de un clásico

El momento más destacado del video fue la interpretación de Camilo y Evaluna de It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas en español. La versión personalizada emocionó a sus fans, quienes destacaron la armonía de sus voces y la energía contagiosa que transmitieron.

En el post mencionaron:

‘‘Aquí les va nuestra versión en español de la canción de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”. Es de nuestras favoritas de navidad. La versión entera con todos los poderes está disponible exclusivamente en @amazonmusic Pídansela a Alexa 🎄’’

Reacciones del público en redes sociales