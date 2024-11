Tatiana le pone su toque de magia a la Navidad

Resuenan las campanas navideñas y Tatiana no se puede quedar fuera de esta celebración, es por eso que la llamada Reina de los Niños presentará un show acompañada de Frosty el muñeco de nieve, Rodolfo el reno y Santa Claus. Un concierto donde el espíritu de las fiestas decembrinas no se dejará de sentir.

“Estoy muy emocionada y quiero invitarlos a todos, porque no necesariamente tienen que ser niños o llevar niños, pueden ser adultos que quieren recordar su infancia o vivir una fiesta navideña junto con toda la familia. Es un show con muchas canciones. He grabado muchos discos de Navidad y es la época más bonita del año para mí, la que más me encanta, por eso la quiero compartir con ustedes. Van a suceder cosas increíbles, voy a volar con Santa Claus arriba de su trineo, y va a nevar en el recinto”, adelantó Tatiana.

Tatiana le pondrá su toque a la Navidad

La cantante también explicó que estará acompañada de más de 20 bailarines en escena y patinadores. “El chiste es que todo el público sea parte de este show y bailen con nosotros”. El vestuario de Tatiana es uno de sus grandes sellos característicos, “los principales colores que utilizaré son verde, rojo, dorado, blanco y claro, muchos brillos. Cada canción tiene su historia, personaje, escenografía y vestuario, entonces es un show muy mágico”, agregó.

En cuanto al setlist, también adelantó que cuenta con varios remixes, además de que interpretará algunas canciones retro de la década de lo 90′s. Es un show el cual se ha planeado desde hace seis meses, en el que Tatiana ha cuidado cada detalle. “Mandamos a hacer nueva escenografía, además de que tendremos varios efectos como la caída de nieve. Me gusta mucho cuidar la calidad de lo que hago y darle al público lo que se merece, un gran show navideño”, contó.

Con el paso de los años, la intérprete se ha vuelto más exigente con lo que quiere ofrecer. “Ahora soy más perfeccionista, porque la competencia es conmigo misma, en mi caso, cada año hay que superar el show anterior. No puedo presentar lo mismo que el año anterior, entonces ahora tengo que mejorarlo, siempre me doy a la tarea de ver qué más puedo hacer para darle más emoción a la gente, para que viva esta experiencia junto con su familia. Ahorita hay muchas opciones de shows infantiles no tantos y de shows en general, en donde ves grandes producciones, pero yo siempre cuidé desde el primer día que me dediqué a los niños, que fue en 1995, que todo estuviera muy bien planeado”.

Qué los niños disfruten de su infancia

Tatiana está a punto de cumplir 30 años de cantarle a los niños. Ahora, con las nuevas tecnologías y con el mundo tan acelerados que vivimos, solo pide una cosa, “la infancia dura bien poquito, tienen toda la vida por delante para ser adultos. Es importante que los niños vivan su infancia como tal y que los papás estén viendo y supervisando lo que sus hijos tienen al alcance de su mano, porque ahorita ya no es de prender la televisión. Los niños de ahora ya tienen una tablet, entonces, que les busquen contenido infantil, cosas sanas y bonitas que no les hagan este más corta la infancia”.

Navidad con Tatiana llegará a CDMX y Monterrey

La cantante también cuenta con su canal de YouTube, además las redes sociales le han servido para acercarse más a su público. “A mí me gusta mucho escuchar a la gente que me sigue. Hago encuestas de lo que quieren y sí les hago caso. Antes los artistas se manejaban como inalcanzables y nunca los podías ver, y ahora lo que más le gusta a la gente es que te ven humana y más cercana a ellos”, enfatizó.

¿Cuándo se presentará una Navidad con Tatiana?

El 15 diciembre llega a la Arena Monterrey, mientras que en la Arena Ciudad de México se presentará el 22 de diciembre.

¿Cómo celebra las fiestas navideñas?

“Me encantan las posadas y cantar la letanía. También me gusta poner Nacimiento y obviamente el pino. En cuanto a la comida, me gusta comer el pavo, pero también la pierna de puerco con relleno dulce, que tenga carne molida con pasas y almendras. Me encanta el espagueti verde, que hacía mi abuela y ahora por traición ya lo hacemos nosotros, además me gusta la ensalada de manzana con bombones”.