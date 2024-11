Silvia Pinal se ha mantenido entre las principales tendencias de búsqueda, ya que se dieron a conocer detalles sobre su delicado estado de salud; pese a que su círculo cercano se había mantenido en silencio, recientemente Enrique Guzmán habló del tema, revelando nuevos detalles.

La famosa actriz fue hospitalizada de emergencia la tarde del pasado 21 de noviembre tras presentar una serie de complicaciones en su estado de salud; al respecto, Daniel Aguilar, reportero de Ventaneando, reveló que ingresó por una arritmia cardíaca y presión baja, pero otros padecimientos surgieron posteriormente.

Silvia Pinal Imagen de Cuarto Oscuro

Enrique Guzmán confiesa que preparan homenaje para Silvia Pinal en Bellas Artes

En medio de las especulaciones sobre la salud de la diva del cine mexicano, la periodista María Luisa Valdés compartió una entrevista exclusiva con Enrique Guzmán, en donde además de hablar sobre los detalles del estado actual de Silvia Pinal, el compositor reveló las intenciones de la familia.

“Tienen eso preparado, se la van a llevar a Bellas Artes. De eso no hablé con ellos, pero algo supe de Silvita, de ahí llevársela a Bellas Artes, o sea, no sé, para que la gente la visite, pero ya fuera de, con su caja cerrada, no quieren que la vean, yo tampoco”, confesó.

Pese a la valoración de parte de los médicos, Enrique Guzmán explicó que Silvia Pinal tiene muchas ganas de seguir viviendo, por lo cual externó comentarios de esperanza para que logre superar esta crisis de salud, tomando en cuenta el tiempo que compartieron durante su matrimonio.

“Tiene muchas ganas de vivir, entonces está aferrada y no tiene más remedio, se le apaga poco a poco”, dijo.

Enrique Guzmán podría reencontrarse con Frida Sofía tras crisis de salud de Silvia Pinal

Finalmente, ante la visita de algunos de los familiares cercanos a la actriz, Guzmán reveló que Frida Sofía se habría puesto en comunicación con Alejandra Guzmán para poder visitar a Silvia Pinal, con el objetivo de darle ánimos y afrontar el momento como familia sin importar los enfrentamientos que los alejaron en el pasado.