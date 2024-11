Majo Aguilar relata todo el esfuerzo que ha hecho su prima Ángela para poder llegar al éxito profesional

La imagen de Ángela Aguilar ha sido fuertemente maltratada en los últimos cinco meses. Los comentarios sobre su vida personal mancharon de cierta forma su talentosa y exitosa carrera profesional. Es por eso que familiares y allegados, como Majo Aguilar, salen en defensa de la joven cantante mexicana.

Ciertamente las críticas han sido desmedidas, pero es inevitable que entre los fans hayan bandos que se dividen entre quienes critican su relación amorosa con Christian Nodal y en quienes no le dan importancia a lo que haya cuando no está en los escenarios.

Más allá de eso, abucheos como los que sufrió en la presentación de los Kids Choice Awards México 2024 son realmente innecesarios.

Majo Aguilar ha dejado en claro que Ángela Aguilar es mucho más que la hija apadrinada de Pepe Aguilar. Expresa que el esfuerzo que hace por entregar lo mejor de sí es inigualable y destacable, ya que sabiendo la posición que tiene podría permitirle ser menos exigente consigo misma.

“Es una chica que, me consta, todo lo que ha hecho y como se ha partido la cara. Al igual que yo, se ha partido muchísimo la cara”, dijo Majo Aguilar, según reseña de Telemundo.

El hecho de que sean primas y de que canten el mismo género, ha provocado comentarios que aseguran que ambas sostienen una rivalidad. La misma Majo, por enésima vez, aclara que no existe tal enfrentamiento y que admira mucho a Ángela Aguilar, como persona y como cantante.

La polémica sobre Ángela Aguilar tiene que ver con su vida personal. En junio ella misma anunció que estaba de novia con Christian Nodal, cantante que hasta hace tres semanas estaba en pareja con Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, y con una hija de (en ese entonces) 8 meses.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron un mes después de eso, lo que provocó una estampida de críticas de personas que aseguran que el sonorense le fue infiel a la argentina con la mexicana.