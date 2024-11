Maribel Guardia reveló sus secretos para mantener su peso

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia sorprendió al confesar cómo mantiene su figura a los 65 años.

La artista, radicada en México, confesó en una entrevista que utiliza un pantalón de mezclilla que ha conservado por más de 15 años como indicador de su peso. Si el pantalón cierra sin problema, sabe que mantiene la misma talla de siempre.

Guardia aseguró que tiene el privilegio de casi no subir de peso, lo que le ha permitido conservar un clóset repleto de ropa que ha usado a lo largo de los años.

Un clóset lleno de historia

Mencionó: “Tengo la suerte de que como no subo de peso, tengo un clóset lleno de ropa que me queda de toda la vida, yo no sé qué es que un pantalón ya no te cerró o ya no te quedó. Dios Bendito, nunca he pasado por eso”

La actriz también destacó que cuidar su cuerpo es una prioridad para ella, no solo por razones estéticas, sino porque lo considera parte de su personalidad y bienestar.

Maribel afirmó que para ella es esencial cuidar su apariencia. Esto incluye su negativa a dejarse las canas, ya que prefiere mantenerse arreglada y con su cabello teñido. En una declaración que refleja su actitud hacia el envejecimiento, dijo: “Yo primero muerta que sencilla… voy a ser toda cuquis, viejita, pero bien arregladita’'

Y continuó al decir: ‘‘A mí no me van a encontrar en el aeropuerto con la cara lavada”, haciendo alusión a que nunca la verán al natural.

La actriz también enfatizó que su rutina de cuidado personal no está motivada por la opinión de los demás, sino por cómo quiere sentirse consigo misma.

Según ella, mantener un buen aspecto físico forma parte de su identidad y confianza. Actualmente, Guardia sigue activa en el ámbito artístico, participando en la obra teatral Lagunilla mi barrio