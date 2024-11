Sabino prepara ‘GRAN’ presentación y estrena nuevo disco

Pablo Castañeda, mejor conocido como Sabino, es un cantante musical que logró conquistar al público mexicano y latinoamericano con su estilo único y fresco el cual llamó ‘Sab-Hop’. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el cantautor, compositor y rapero revolucionó la escena del hip hop al fusionar elementos del pop, rock y música electrónica, creando un sonido propio que lo llevó a tener un 2024 inolvidable.

“Yo el cierre de año no lo siento como tal, ya que tenemos en febrero el Estadio GNP; también vamos en diciembre a Argentina, entonces para mí no hay cierre de año. Es parte de un camino que estamos recorriendo desde hace mucho”, expresó el intérprete en entrevista con Publimetro. Asimismo, el cantante dijo disfrutar todo lo que ha ocurrido porque “estoy haciendo lo que me gusta”.

Sin embargo, Sabino siente que en ocasiones pierde la noción del tiempo: “en este mundo es un poco triste estar lejos de la familia y toda la gente que te quiere, pero basta con un mensajito de ‘los amo. Son mi motor y gracias por por aguantarme, por no agüitarse de que no puedo estar ahí en los momentos más importantes’”.

Pablo se sinceró al decir que también tiene una segunda familia: los rebeldes del pop, “ahorita estamos en el camino al estadio GNP. Tenemos juntas creativas todas las mañanas para que me ayuden a a ver qué falta, porque siempre han sido parte del del proyecto. Obviamente son el motor porque al final sin ellos yo seguiría más cercano a mi familia, pero solo haciendo música en mi cuarto”.

Sabino estrena ‘GRAN’ disco para calentar motores

La creatividad y compromiso de Sabino lo convierten en un ícono en ascenso. Con una destacada discografía compuesta por cinco álbumes de larga duración, dos EP y una serie de exitosos sencillos, Sabino logró consolidar su carrera con dos fechas agotadas en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos del país, siendo el primer artista mexicano del género en conseguirlo.

El pasado 28 de noviembre Sabino lanzó ‘GRAN’ su sexto álbum; el cual está compuesto por 11 tracks. Es importante resaltar que el rapero no ha parado de sacar proyectos musicales desde 2019, a excepción de una pausa provocada por la pandemia.

Uno de los elementos más característicos de la música de Sabino es su estética visual. Sus videos musicales son una explosión de color, con una cuidada dirección artística y una estética pop que contrasta con las letras más introspectivas de sus canciones. Además, Sabino ha creado una identidad visual muy reconocible para su proyecto musical.

“‘GRAN’ es el nuevo álbum que hace tributo y da agradecimiento a todo el fan que ha entendido esta esencia desde un principio. Quiero recordarles que estoy a un play de distancia, aunque yo siempre voy a ser feliz si puedo estar en contacto con la gente de manera personal o fiscal”.

Sabino compartió, como agradecimiento, un video en Instagram del detrás de cámaras de cómo fue grabar ‘GRAN’ y de las presentaciones que tuvo en los últimos meses. El cantante añadió el siguiente mensaje: “Qué bonito que existas Cariño y que me acompañes en todo esto. Gracias”.

La propuesta de Sabino se aleja de los estereotipos del rap tradicional, ofreciendo letras ingeniosas, divertidas y con una gran carga de ironía. Sus canciones hablan de la vida cotidiana, el amor, las relaciones personales y los problemas sociales, siempre con un toque de humor y una perspectiva única. Temas como la ansiedad, la depresión y la búsqueda de la identidad son abordados de manera honesta y cercana, conectando con un público que se siente identificado con sus letras.