Elena Rose expande su talento tras el estreno de su último disco

El pasado fin de semana miles de personas se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodriguez, donde se realizó una edición más del Coca Cola Flow Fest. Si bien la lista de artistas del género urbano fue muy amplia, la realidad es que muchos asistentes se alegraron al ver a Elena Rose, quien recién estrenó su más reciente EP titulado ‘En Las Nubes- Con Mis Panas’.

“Para mí este EP representa una carta de presentación. Quería un proyecto que mostrara mi mensaje ya solidificado; dibujar un poquito el norte que quiero agarrar y el tipo de artista que quiero hacer en la industria. También es una carta de presentación a la industria”, dijo la artistas en Entrevista con Publimetro.

“Creo que que es un proyecto que muestra quién soy de una manera muy vulnerable; cómo siento, la importancia para mí del sentir, de sentir libremente, de cómo amo, cómo me inspiro de la vida, de lo que vivo, sobre lo que he vivido. Me siento muy afortunada de estar rodeada de personas que han caminado conmigo desde el principio, que me apoyan, que me valoran, que son estos panas que creativamente le sumaron tanto al proyecto”, sumó la artista al referirse a la compilación de 8 canciones.

Con relación a cuánto tardó en hacer el disco, Elena explicó que “yo creo que tenemos como tres años trabajando en poder mostrar mi proyecto como tal. Al principio iba a hacer un álbum, después tomé la decisión de que fuera mejor un EP para ver cómo me sentía haciendo este tipo de cosas por primera vez. Siempre había estado detrás de cámaras, detrás de todo y ha sido una experiencia nueva para mí, pero muy desafiante en algunos momentos. Fue realmente muy especial hacer un proyecto así”.

Al ser cuestionada sobre qué cambió en tres años, la cantante dijo que “se ha mantenido, gracias a Dios, mi esencia; mi niña interna tiene una personalidad tan fuerte que siempre protejo y aprendo mucho de ella. Se han mantenido mis panas, eso no ha cambiado”.

Con relación a las personas que la acompañan, Rose expuso: “También se han sumado más personas a nuestro ejército de guerreros de la luz, pero no han cambiado los que comenzaron conmigo y te digo, para mí eso es super importante”.